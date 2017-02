'La niña bonita', los refugiados desde dos miradas

Mediaset España y el Comité Español de Acnur han colaborado en un documental dirigido por Julieta Cherep, La niña bonita, que puede visionarse en la plataforma del grupo, Mitele. Este trabajao, estrenado el miércoles, observa el drama de los refugiados a través de dos historias paralelas, la de dos niñas obligadas a crecer de golpe como consecuencia de la violencia y la guerra. Por un lado aparece Hala, refugiada siria junto a su familia en el norte de Grecia, y por otro la periodista y directora de Comunicación de Mediaset España, Mirta Drago, quien en los años 70 se vio obligada a abandonar Chile junto a su familia tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet, después de haber abandonado inicialmente Argentina por un motivo similar.

La presidenta del Comité Español de Acnur , Matilde Fernández, explica que este documental habla "de logros, de superaciones", desde dos mujeres, en generaciones distintas y conflictos de diferente dimensión, pero con unos sentimientos que unen. "Una situación de desamparo absoluto saca lo mejor y lo peor de las personas. Estos casos presentan cómo encarar y superar un drama personal tan gigantesco", explica a este periódico la realizadora, a la sazón hija de Mirta Drago.

Sobre Hala desde Acnur se presenta como "una joven con fuerza, que tiene las ideas muy claras y que sabe que la educación es lo que la va a liberar. Cuando la familia está unida, se siente capaz".

En el caso de la periodista, por su parte, revela que La niña bonita por un lado quiere sensibilizar a la sociedad y que se tome conciencia del drama que viven los refugiados, y, por otro, recaudar fondos para los proyectos de Acnur. "Son 66 millones de personas en el mundo las que necesitan de ayuda por haber tenido que huir", recuerda Drago. "Yo me sentí identificada con Hala, con su adolescencia truncada, incierta. Me sentí identificada con su madre, que es una mujer que habla árabe y entiendo todo lo que dice porque tiene una expresividad y una emotividad y un sentido de la familia que me une al papel de mi madre", añade.

"Cuando veía estas imágenes de refugiados en la televisión, gente huyendo con lo puesto, buscando un futuro mejor, me hacía recordar las historias que mi madre y mis abuelos me habían contado", expresa Julieta sobre este trabajo que puede visionarse on line, en mitele.es o en www.laniñabonitadocumental.com. El documental, grabado en Lagadikia (Grecia) y en localidades de Alemania y España, co música de Ara Malikian, se emitirá próximamente en la cadena Be Mad.