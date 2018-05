La noche de 'Almaia'

Llega la noche eurovisiva, la del dúo de Operación Triunfo que, sinceramente, no lo tiene demasiado bien entre la competencia, la actuación prevista y otros factores como el orden de actuación. Esta noche no habrá que esperar mucho para ver a Alfred y Amaia sobre el escenario del Altice Arena lisboeta. La producción ejecutiva del Festival ha decidido que la pareja española actúe en segunda posición: un puesto poco propicio porque aparecen en un momento aún frío del programa y quedan en el olvido tras sucederles otras 24 canciones en el momento del televoto. Sin embargo, la chipriota Eleni Foureira, antepenúltima en actuar con Fuego, aviva sus posibilidades de victoria al ser penúltima en actuar.

La delicada Tu canción está compuesta por dos corianos, Raúl Gómez (conocido en toda España a raíz de participar en El número 1) y Sylvia Santoro. Amaia vestirá un escotado modelo negro con dorados y plateados de Teresa Helbig, que le echa años encima, y Alfred vestirá un traje de color granate con bordados en oro, de Paco Varela. No hay grandes efectismos, ni figurantes añadidos, para un número que probablemente se cerrerá con el beso entre ambos.

La gala ya no se rige en el orden de actuación por el sorteo puro sino que la organización examina qué sucesión es la más efectiva para que no decaiga el ritmo. La balada española, el tema más romántico de la noche, aparecerá entre el lúgubre asunto de Ucrania y una de las revelaciones, otra interpretación animada, la de Eslovenia. El sorteo sí envió a España a la primera parte de la gala y fue la propia Amaia la que dijo "mierda" al descubrir que les tocaría actuar entre los primeros. El festival arranca en La 1 a las 21:00 y tras el prólogo de rigor, la canción española aparecería sobre las nueve y cuarto.

En el puesto 22 actúa otra de las grandes favoritas, la israelí Netta, con Toy, primer puesto para las casas de apuestas hasta los ensayos y que ha perdido bazas. La recta final será sobre las once de la noche, con Suecia.

El primer momento fuerte de la gala vendrá con la aparición de Noruega y Alexander Rybak, otro de los grandes favoritos, el séptimo en cantar, con un tema pop desenfadado That's How You Write A Song, entre la voz lírica de Estonia, Elina Nechayeva (La Forza, efectivamente), y la anfitriona, la sentida Cláudia Pascola con O jardim. Tras un valle en la gala en el puesto 13º el matrimonio francés Madame Monseuir participa con Mercy, un canto en favor de la inmigración que está bien posicionado y a continaución llega Lie to me, del checo Mikolas Josef, otro de los favoritos que sin embargo a raíz de un accidente en los ensayos y la puesta en escena ha perdido opciones, aunque hoy estará entre los primeros.

Tony Aguilar y Julia Varela, con el recuerdo al fallecido José María Íñigo muy presente, son los comentaristas de TVE. Ellos relatarán las actuaciones y los puntos, sobre la medianoche. Junto al jurado español el público puede ejercer el televoto por teléfono según la canción. El llamado "jurado profesional" español está formado por Roi Méndez y Miriam Rodríguez, concursantes de OT 2018 y compañeros de los participantes Alfred y Amaia, la cantante Conchita, el locutor Rafa Cano y la compositora de Lo Malo (la canción aspirante de Aitana War que tal vez hubiera sido mejor opción que Tu canción), Brisa Fenoy. De jurado reserva estará Pablo Pinilla, compositor y productor musical.

Esta noche, junto a Almaia, hay que estar atentos a Noruega, Israel y Chipre.