El nuevo 'Operación Triunfo' comienza su andadura

Televisión Española y la productora Gestmusic han anunciado la fecha de los castings para participar en la nueva edición de Operación Triunfo. En Andalucía la primera fase del proceso de selección tendrá lugar el 10 de julio en Granada y el 13 de julio en Sevilla. Durante la presentación de los castings ayer Tinet Rubira, director de Gestmusic, hizo hincapié en que todos serán presenciales y advirtió de la existencia de páginas fraudulentas al respecto. Sobre el perfil de los candidatos comentó que buscan "gente con ganas de trabajar mucho", ya que "a los que pasen esta fase les esperan unos meses bastante difíciles". "El plan de trabajo va a ser muy intenso, hemos planteado la academia como un centro de alto rendimiento artístico", añadió. La directora de casting, Noemí Galera, comentó que no buscan "nada en concreto", aunque su intención es "encontrar a dieciséis personas que enamoren, con talento, con ganas de mejorar, que sean versátiles y que canten bien".

La primera fase consistirá en un casting abierto en localizaciones exteriores de las distintas ciudades españolas. Para participar no será necesario registrarse previamente, será suficiente con acudir a las convocatorias en el horario previsto, con identificación e inscribirse en la cola en orden de llegada. Los aspirantes dispondrán de un mínimo de veinte segundos para interpretar ante el equipo de casting un tema a capela. En ese momento se les comunicará si pasan a la segunda fase o no. En la segunda fase, que se realizará por grupos y a puerta cerrada, los candidatos deberán llevar preparados un mínimo de tres temas de distintos estilos musicales y podrán acompañarse de una base musical que valorará un jurado. En septiembre tendrá lugar la tercera fase, tramo final de la selección. Los aspirantes clasificados pasarán unos días de intensas pruebas de selección para evaluar todas sus capacidades y perfiles. El jurado elegirá entre dieciocho y veinte candidatos que irán a la fase final, que tendrá lugar durante la primera gala del programa. Solo dieciséis lograrán convertirse en concursantes oficiales y entrar así a formarse en la nueva academia.

Una academia de la que ya se conocen algunos detalles. No se puede hacer uso de la que tuvo a Bisbal, Bustamante y compañía como alumnos porque está en venta por más de dos millones de euros y es un lugar no habitable. Tampoco se puede utilizar el mismo plató, ya que allí se graban otros formatos como Tu cara me suena. La nueva escuela de mil doscientos metros cuadrados estará situada en el Parc Audiovisual de Cataluña, en Terrasa, al igual que el plató. Teniendo en cuenta que en TVE no hay publicidad ambas localizaciones están al lado para que el trayecto que hagan los concursantes de un sitio a otro sea mínimo y no afecte al ritmo de las galas. Otro de los detalles que se ha desvelado es que serán catorce las galas que se celebren , además de una tira diaria de media hora. El ganador se hará con un premio de cien mil euros en metálico y en principio se ha descartado que el vencedor sea el representante del Festival de Eurovisión en la próxima edición. Una de las grandes incógnitas es el nombre del presentador que se pondrá al frente de Operación Triunfo. Las redes sociales hablan de Jaime Cantizano y de Nuria Roca, pero ni la productora ni la cadena han confirmado aún quien será el encargado de sumarse a la lista de Carlos Lozano, Jesús Vázquez y Pilar Rubio, que en su día presentaron el exitoso formato.