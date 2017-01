La prensa inglesa anima a Jefferson, de 'Masterchef'

Los medios británicos se han hecho eco en estos días de un joven paisano de ocho años que reside en Cádiz, Óscar Jefferson, eliminado de Masterchef Junior (que mañana vive su final), y que ha recibido ánimos de todo el país por su eliminación al cocinar un fish and chips según receta de su abuelo. La simpatía y encanto de Jefferson lo está llevando a convertirse en un fenómeno en el Reino Unido, que dejó hace dos años para venirse a vivir a la provincia gaditana.

A raíz de su eliminación por no convencer con el plato típico británico según la receta de Mike, el abuelo, al día siguiente de la emisión de esa semifinal (el miércoles pasado) fue recibido por el embajador de Reino Unido en España, Simon Manley. Esa recepción ha llevado al pequeño a convertirse durante unos días en el centro de las miradas de la opinión pública británica. El diario The Times publicó la noticia en su tercera página con el titular "Olé: España aplaude a un niño tras fallar con los fish 'n'chip". La noticia también la recogieron los diarios The Sun, Daily Telegraph, Daily Mirror y Daily Mail. La cadena privada ITV le entrevistó en su informativo News at 6.30, y Jefferson viajó a Londres, donde cocinó el viernes en el matinal This morning el plato de la eliminación, con el chef del programa y sus presentadores. A lo largo de estas semanas ha sido uno de los concursantes más queridos de la cuarta edición de Masterchef Junior por su espontaneidad y sus ganas de aprender de los demás. En su vídeo de presentación comentaba que lo que más le gusta es montar en bici, el rap y cocinar. De toda la comida, su favorita es el sushi.