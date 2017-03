El 'prime' se instala a las 11

Esa cantinela de seguir los horarios europeos, de que comiencen al menos a las diez de la noche los contenidos más esperados, suena más lejos que nunca entre las principales cadenas españolas. El empeño de hace dos años de La 1 de iniciar a las diez dañó los escuálidos índices de audiencia de TVE y ahora es un programa llamado Hora punta el que se extiende, casi sin sentido, en la franja que según las recomendaciones de la Comisión de la Racionalización de Horarios deberían ocupar los episodios de estreno o el cine. La intención sólo la cumple La 1 los domingos. Y los viernes, cuando la mayor parte de la audiencia no ha de madrugar al día siguiente.

La tendencia es ir retrasando cada vez más el programa estelar: los programas de access prime time están funcionando en las principales cadenas y la baja facturación publicitaria en este primer trimestre ha ido llevando a las cadenas comerciales a ir retrasando su prime time. Cuantos más espectadores lleguen pasada la medianoche, más alta será la cuota. Un sutil juego de cifras en los audímetros. Arañar el share lleva a los informativos a comenzar unos minutos más tarde, esperando a los rezagados, o a crear ediciones "express" o "avances", rompiendo el programa para que su segmento principal luzca una mejor cifra.

Todo esa ingeniería de los programadores lleva al espectador a desorientarse y desesperarse. Es habitual que incluso en los títulos de crédito de alguna serie que haya comenzado pasadas las 22.45 se corte la emisión, a los pocos segundos, para dar paso a una prolongada sección de spots. Sentarse en el sofá se está convirtiendo cada día en una prueba de paciencia y trasnoche. Los canales están jugando al filo de la navaja cuando empieza a asentarse el hábito de hacerse la programación a la carta. El que quiera un capítulo de estreno en abierto, eso sí, tiene que esperar al filo de las once y mantenerse hasta casi las doce y media. La programación de espera, de relleno, al prime time, reúne a muchos espectadores pacientes que van retrasando el reloj. El Hormiguero y El intermedio, los veteranos y los más vistos de la franja, tienen ahora más competencia. First Dates lleva a Cuatro, de Mediaset, a comenzar bien pasadas las diez y media; y el mencionado Hora punta roza las once. El fracaso de series como Reinas o El final del Camino llevó a la dirección de TVE a extender a Javier Cárdenas para maquillar el pobre número de seguidores de esas ficciones.

Pero ya incluso un éxito seguro como Cuéntame, la única ficción en España que supera los 3 millones de espectadores, comienza a coquetear con las 23.00 horas. En defensa de TVE al menos su prime time no suele sobrepasar las doce (salvo Masterchef, cuando se programa) y que en La 2 la película española se mantiene con constancia a la hora 'civilizada' de las diez (aún así, más tarde de lo habitual en el resto de Europa). Lo más discutible es la calidad de ese prime.

La fidelidad a Wyoming le permite a La Sexta, a Atresmedia, a adelantar ligeramente su contenido estelar, pasadas las diez y media. En el ámbito andaluz Canal Sur arranca su prime sobre las 22.35, tras un prescindible Vaya tela noche, aunque sufre un grave déficit de seguidores en la franja de más consumo.

Telecinco es la única gran cadenas que no tiene programa de access (precisamente donde en su momento les funcionó El informal, Camera café o Escenas de matrimonio). A lo largo de la semana este horario lo ocupan avances de programas posteriores: Got Talent, Mi casa es la tuya, GH VIP y los lunes, La Voz Kids (que se emite los viernes). "Momentazos", resúmenes de entregas anteriores o avances de lo que va a suceder poco después, como en el caso de Bertín. Estrategias para estirar y estirar.

El Hormiguero, cuyo inicio se va acercando cada vez más a las diez, es cada vez "más prime time" y es lo más visto a esa hora extraña en que no ha comenzado lo más importante y las transiciones comienzan a desesperar al espectador. Pablo Motos lo aprovecha y reúne a casi 3 millones de fieles.