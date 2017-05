"No puedo tener queja de lo que le pasa a Karina"

Cuéntame cómo pasó vive esta noche uno de los instantes cruciales de sus 16 años. El personaje de Miguel Alcántara, a cargo de Juan Echanove, llega a su fin. Casi a la par de lo que hiciera el veterano actor, se incorporaba al barrio de San Genaro el personaje de Karina, a cargo de la joven actriz zaragozana Elena Rivera. A lo largo de estos años sus tramas han estado unidas a las de Carlos Alcántara (Ricardo Gómez). Una pareja de ficción que se presenta ante una encrucijada definitiva.

-Los espectadores tienen cierto vértigo ante el fin del personaje de Echanove. ..

Costará que 'Cuéntame' siga sin Juan Echanove, para mí y para los actores protagonistas"

-Va a ser muy emotivo, como anuncia la cadena.

-¿Cómo se vivió ese rodaje?

-Cuéntame es una serie muy coral, pero las tramas son muy individuales y no coincidimos demasiado todos nosotros. Cuando iba a grabar el equipo comentaba la tristeza de cómo se estaba viviendo la despedida. El personaje de Miguel Alcántara es muy querido.

-Usted, que comenzó tan pequeña en la serie, ¿cómo ha sido el vínculo con Echanove?

-Con Juan fuera de la serie tengo mucha más relación que en los rodajes. Es una bellísima persona. Es alguien que termina siendo de tu familia. Costará que Cuéntame siga sin Juan Echanove, para mí y para los actores protagonistas.

-¿Cómo es en el plató?

-Destaco su generosidad, su trato. Él puede que concluya sus planos y sin embargo está en todas sus escenas, ayudando al actor que está grabando, para que le responda viéndole la cara, no ante un figurante. Echanove ayuda en todo y desprende buen rollo para que todo el mudo esté a gusto. Eso es muy importante en un rodaje.

-Sin embargo, el personaje de Karina vive entre disgustos.

-A Karina le ha pasado de todo. Entre el intento de violación del novio de la madre, el incendio de Alcalá 20. Como actriz no puedo tener queja de lo que le pase a Karina porque eso me permite lucirme. Si a mi personaje sólo le pasaran cosas agradables pasaría de largo.

-Ahora el amor con Carlos está en el filo.

-Lo último que se ha visto es que Carlos se quita la coraza y entiende que no puede vivir sin Karina y quieren darse su oportunidad. Cualquier espectador después de tantos años de mareo quiere ver que Carlos y Karina resuelven lo que tienen pendiente.

-¿Qué pasará con el embarazo?

-Se deja en el aire. Los guionistas no sabían si decidirse en desvelar el padre o no. Ha despertado mucha curiosidad y por ahora se va a quedar en la incógnita.

-¿Se imaginaba crecer al lado de Karina?

-Cuando llegué en 2005 era un momento culminante de Cuéntame, en 1972, y parecía que el final iba a ser con la muerte de Franco. Para la productora era impensable seguir. Llegué muy pequeña, con 11 años, y no te planteas cuánto tiempo vas a estar ahí. Al cabo de los años, si lo analizas, lo normal es que Cuéntame hubiese durado un par de temporadas más, pero no doce años. En mi caso si no hubiera congeniado en las tramas de los chavales Karina no habría seguido y hubieran buscado a otra chica.

-Su madre en la ficción es una querida actriz andaluza, Mercedes Hoyos.

-Es magnífica. Se supone que ella ha alquilado el piso y reapareció el jueves pasado. Con Karina madre este personaje debía reaparecer.

-¿En qué momento entendió que su personaje de niña-joven se convertía en mujer?

-Cuando la cabeza me hizo "clic" al haber entrado en las tramas adultas fue con el embarazo. Me causó shock. En esos momentos te das cuenta de cómo ha pasado el tiempo. Mis tramas han cambiado mucho y he notado ese giro. Ahora es Paula Gallego, la que interpreta a María, la que me ve mayor, como a mí me sucedía con Irene Visedo.

-¿Le gustaba la 'Movida'?

-Por supuesto. Ese momento histórico en que se abre paso la libertad. Mi gupo favorito de entonces son Los Secretos. Disfrutamos con las escenas de los conciertos.

-El caso de usted y de sus compañeros de generación en la serie no puede compararse en ninguna otra ficción en España.

-Por eso la pareja de Karina y Carlos cala en el público. Han crecido delante de los espectadores.