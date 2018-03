"No quiero llevar el peso, sólo voy a hacer lo que me gusta"

Antonio Lobato es el gran fichaje del canal de Movistar Fórmula 1 (dial 57 de Movistar+) para la temporada que comienza este fin de semana. La voz más reconocible de la F1 en España vuelve para narrar todas las carreras del Mundial 2018 después de dos años apartado de este deporte.

-¿Cuál va a ser su función en el canal Movistar Fórmula 1?

-Mi misión es la de narrador. Colaboraré en los previos y en los post de las carreras haciendo algún comentario, pero no llevaré el peso de los programas. Y lo más importante es que no llevo el peso de la organización de toda la cobertura, porque si hubiera tenido que encargarme de esa parte no hubiera venido nunca.

-¿Cómo le convencieron para volver?

-Me lo pusieron muy fácil cuando me llamaron. Me dijeron, "¿quieres narrar?" y yo pregunté "¿y qué más?'". Porque mi experiencia del pasado es que tenía que hacer el paquete completo. Pregunté si también tenía que presentar y me preguntaron que si yo quería hacerlo y dije que no. Entonces me dijeron que no había ningún problema. Esta vez no quiero llevar el peso ni ninguna responsabilidad. Para mí es muy apasionante porque por primera vez voy a hacer solo lo que me gusta. Al principio me gustaba un poco todo pero llegó un momento en el que el nivel de estrés y agotamiento era tremendo. La gente cuando te ve dice "qué suerte, has estado por ahí viajando y te vuelves a casa". Pero yo no volvía a casa. Volvía a la oficina a preparar lo siguiente, a pelearme con doscientas mil personas, con equipos, presupuestos, jefes… Y eso me lo quería quitar.

-¿Qué le dijo Fernando Alonso cuando se enteró de que regresaba a la Fórmula 1?

-Me puso en Instagram una frase que decía "ya era hora de que trabajaras un poco".

-Ha trabajado retransmitiendo las carreras en La Sexta, Antena 3... ¿Cómo valora que ahora las carreras de Fórmula 1 solo se puedan disfrutar en un canal de pago?

-El problema que tenemos ahora es que en todo el mundo, cualquier acontecimiento deportivo, empieza a ir al pago porque los derechos de televisión cada vez cuestan más y las televisiones en abierto rentabilizan más otros productos. Las que se pueden permitir un desembolso como el de la Fórmula 1 son las televisiones de pago, y alrededor del mundo es una tendencia que se extiende. No estamos en una época muy boyante pero si pagas la factura a cambio Movistar+ te ofrece un trabajo que tiene un coste enorme, con unos equipos espectaculares. Es un esfuerzo económico que una vez que lo pagas tienes muchas horas para disfrutar de tu deporte favorito.

-Cuando se apagan los micrófonos y las cámaras, ¿cómo es la relación entre periodistas y pilotos?

-Depende del piloto y del tema de conversación. Normalmente se dicen las verdades que ni los periodistas contamos ni los pilotos dicen en las ruedas de prensa. Si tenemos una buena relación con los pilotos empezamos a jugar a un doble papel, el de periodista y amigo. Cuando tienes esos dos papeles hay quien prioriza el de periodista y si tiene una exclusiva la da, pero yo hace mucho tiempo que perdí el interés por las exclusivas y las primicias. Prefiero las relaciones con las personas, que sean duraderas y cordiales. Soy mejor amigo que periodista.

-En el tiempo que estuvo desvinculado de la Fórmula 1 presentó Brain Games en La 1, ¿cómo fue la experiencia de conducir un programa de entretenimiento?

-Fue una experiencia muy interesante. Me lo pasé muy bien. Cuando empecé a encarar el proyecto empecé a tener lo que con los años había perdido con la Fórmula 1, ese nerviosismo en el que te preguntas si vales para esto. Era salirme de mi zona de confort para hacer algo completamente diferente. La primera temporada funcionó muy bien, estuve muy contento con mi trabajo. La segunda temporada que no se ha emitido todavía es muchísimo mejor que la primera. La pena es que está en un cajón y no sé si algún día lo sacarán de ahí.

-¿Descubrió en usted algo que no conocía?

-Tuve que perder un poco la vergüenza. En Fórmula 1 siempre estás con la misma gente. Una persona que no ha hablado nunca con Fernando Alonso se asusta, se pone nervioso. Pero yo con Fernando, como somos amigos y nos lo pasamos bien pues estoy tranquilo. Es lo que he hecho toda mi vida, presentar un Gran Premio de Fórmula 1 y controlo la situación. En lo otro no lo controlaba. Tenía que hacer cosas que no había hecho nunca. Me tenía que abrir a gente desconocida, a famosos a los que no conocía y tienes el miedo de ver cómo funciona. Pero la verdad es que en la experiencia me lo pasé como un enano.

-¿Cuánto va a durar su vuelta a la Fórmula 1?

-No me queda mucho porque soy mayor (risas). Aunque vuelva a tener este ritmo de vida tan diferente, en principio ahora se dan las condiciones de no tener la necesidad de parar que tenía antes. Viajaré a cinco o seis grandes premios pero lo de viajar al final es lo de menos. Es duro porque echas de menos a la familia pero lo peor de la anterior etapa no era viajar, era todo lo demás.