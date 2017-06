La Ser quita a Gemma Nierga para remontar en la mañana

En la redacción de la Cadena Ser se ha vivido con consternación que no se renueve el contrato a Gemma Nierga, encargada de la segunda parte del matinal Hoy por hoy y con treinta años en la casa, pero de la sorpresa se ha pasado a la preocupación general y también al enfado. A la periodista catalana, nacida en Gerona en 1965, se le comunicó en la tarde del miércoles que no se contará con ella desde el 30 de junio y la noticia corrió de inmediato. En el programa de ayer Pepa Bueno, encargada de la primera parte del matinal que fundara Iñaki Gabilondo en 1986, vaticinaba a su compañera que sólo "le podían esperar cosas buenas". Bueno, contratada en 2012 a raíz de su salida de RTVE con el cambio de gobierno, tiene aún contrato con Prisa Radio y por ahora se mantendría en su actual franja. Como relevo de Nierga la dirección de la cadena cuenta con Javier del Pino, ex corresponsal en Washington y conductor del matinal de los fines de semana, A vivir que son dos días. Del Pino no está convencido de asumir esa segunda parte del Hoy por hoy y, entre otras razones, por cuestiones familiares se encuentra cómodo en el horario de sábados y domingos. El despido de Nierga es la reacción de la directiva de la Ser a la progresiva caída de audiencia del Hoy por hoy, que ha perdido 400.000 fieles en el último año. El matinal lidera según el EGM con 2,8 millones de oyentes, a 800.000 de Carlos Herrera en la Cope, pero se ha querido reaccionar con bastante antelación para impedir que se repita una derrota como la de Carrusel deportivo frente a Tiempo de juego. Desde la marcha de Paco González en 2010 los dos maratones se fueron igualando hasta la victoria del espacio de la Cope en la última oleada del EGM.

La fórmula de las dos voces femeninas en el Hoy por hoy no ha terminado de cuajar y el actual dúo no ha aprovechado la herencia de Carles Francino, que se mantiene firme en La ventana vespertina que a su vez condujo Nierga entre 1997 (relevando a Javier Sardá, que se marchaba entonces a Crónicas marcianas) y 2012. Francino, por su parte, encaró el Hoy por hoy en 2005 con el paso de Iñaki Gabilondo a Cuatro, y superó las comparaciones hasta dotar de carácter propio al matinal y sostener este prime time.

La Ser pretendía hacer de manera discreta, o al menos sin demasiados traumas, el relevo de Del Pino por Nierga, pero fue el periódico catalán Ara el que anunciaba un despido del que venía rumoreándose en los últimos días.

Con la marcha de Nierga la Ser pierde a todos sus referentes de los años 90 tras superar la crisis de audiencia frente a Antena 3 Radio en 1992. Iñaki Gabilondo pasó a la televisión (actualmente en Movistar+); De la Morena fichó el pasado año por Onda Cero; Paco González, con Castaño y Lama, se marcharon a la Cope; y a Nierga, tras su despido, le espera probablemente una cadena en Cataluña.

Tu cara no me suena todavía alcanza esta noche su final, con un premio de 30.000 euros para uno de los seis aspirantes que se han clasificado. Cristóbal Garrido vuelve a ponerse en la piel de Olga Guillot; Keunam se convertirá en Shakira; Germán Scasso, The Righteous Brothers; Fran Valenzuela, de nuevo como Alejandro Sanz; Manu Rodríguez, Nino Bravo; y Patricia Aguilar, Mónica Naranjo. De invitados, Falete, Melody, Adrián Rodríguez interpretará a Luis Fonsi y el eurovisivo Manel Navarro (foto) a Ed Sheeran.

La dirección de RTVE ha dado vía libre a un nuevo proyecto de ficción de la productora de Cuéntame cómo pasó, Ganga. La serie que se estrenará a finales de año lleva el nombre de Fugitiva, de género policíaco y con una mujer que esquiva a la justicia como protagonista. La producción contará con diez episodios, con Joaquín Oristrell como jefe de guionistas y que ha sido un revulsivo en las últimas temporadas de Cuéntame. TVE pretende firmas de garantía tras todos los fracasos de la presente temporada.

Una de las citas tradicionales de la televisión en Andalucía, la del salto de la reja en El Rocío, llega en la medianoche del domingo al lunes en Canal Sur. Inmaculada González, Manuel Jesús Montes y Norberto Javier serán los comentaristas de la retransmisión, con un previo de imágenes de la romería, con narración de Montes y Enrique Romero. A las diez de la mañana se ofrecerá la Misa de Romeros. En Canal Sur Radio se viene informando durante estos días de todos los detalles de la romería rociera.

El grupo estadounidense NBC formalizará su entrada en el capital de la televisión internacional Euronews con una participación del 25%, operación que abre el camino a una cooperación en contenidos y en estrategia para permitir al canal informativo europeo una nueva expansión. El empresario egipcio Naguib Sawiris es el accionista de referencia con un 60 % del capital. NBC tiene prevista una inversión de unos 25 millones de euros, creándose la marca NBC News.