La radio apela a su papel histórico en su día internacional

Las emisoras celebran mañana lunes, 13 de febrero, la sexta edición del Día Mundial de la Radio con sus rostros más emblemáticos, recuerdos, anécdotas y humor que inundarán sus programaciones para conmemorar la efeméride bajo el lema La radio eres tú, elegido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Onda Cero prepara un especial de Más de uno, a partir de las diez de la mañana con Juan Ramón Lucas, que abrirá el teléfono a los oyentes para que hablen de cómo viven la radio y cómo está unida a sus recuerdos personales. Lucas y Carlos Latre van a ser los anfitriones de lo que llaman "un café muy especial" con las voces de la cadena de Atresmedia como José Ramón de la Morena, Carlos Alsina, Isabel Gemio, Julia Otero, David del Cura, Javier Ares, Javier Ruiz Taboada y Elena Gijón. Ellos van a recordar cómo empezaron en la radio, sus anécdotas, gazapos. En la noche, tras El Transistor, José Luis Salas recuperará en No son horas la adaptación que hizo Carlos Alsina del relato animado de Norman Corwin Parece que la radio ha venido para quedarse.

En la cadena Cope, Carlos Herrera en su matinal (Herrera en Cope) hará coincidir, a las nueve de la mañana, a tres de las grandes figuras de la historia de la época más dorada de la radio en España: Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García. Cada uno estuvo en Cope en etapas diferentes. Los cuatro veteranos que se reunirán así en este matinal van a hablar no sólo del pasado, sino sobre todo "de la radio del futuro, las nuevas tecnologías y cómo debe ser el diálogo horizontal y circular con los nuevos oyentes". Carlos Herrera prepara así "una foto histórica" con esta tertulia.

En la Cadena Ser se ha preparado un día de puertas abiertas. Los oyentes podrán visitar los estudios de Radio Madrid, en la Gran Vía, para conocer el trabajo que realizan periodistas y técnicos, y poder visitar los programas Hoy por Hoy, La Ventana, Hora 25 o El Larguero, de la Ser; también el Oh My LOL o el Anda ya de Los 40; el Atrévete de Cadena Dial; o el Arriba España, con Juan Luis Cano, de M-80. "Será una jornada histórica que también podrán disfrutar los oyentes que no acudan a estas instalaciones a través de la emisión en directo en Facebook", se informa desde Prisa Radio.

En Canal Sur Radio, se vivirá la efeméride desde la mañana con La hora de Andalucía con Tom Martín Benítez. Aquí estamos, con Rafael Cremades, se desplaza a la sede de la Once en Granada, donde también se visitará el Museo de la Prensa. El Público, con Pepe Da Rosa, estará en la sede de Danza Mobile en Sevilla y el Auditorio de Torremolinos será el que acoja a El Pelotazo.

En Radio Nacional se desarrollarán varias piezas especiales sobre esta conmemoración a lo largo de sus parrillas en este lunes que ensalza a este medio.