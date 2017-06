"A mí realmente me da miedo decir tonterías"

Este cómico alicantino es un fenómeno de internet y de formatos donde el humor es tan sutil como afilado. Cada jueves al filo de la medianoche estrena las reflexiones de CCN: Comedy Central News, en el canal Comedy Central, en las plataformas de pago. Hoy es el turno para el negocio de la infidelidad y para el deep web (internet al margen de los buscadores). Antonio Castelo protagonizó la webserie Tú antes molabas y en su andadura en Comedy está acompañado por Manuel Burque, Miguel Iríbar, Pilar de Francisco, Valeria Ros, Eva Redondo y Edu Galán.

-¿Cómo seleccionan estos monográficos del programa CCN?

-Nos gusta acercarnos a temas que nos llaman la atención. Nos planteamos por qué Noruega es tan guay, por qué es número 1 en todo ¿Querríamos vivir en Noruega? Yo sí me quedaba un año allí. Todo funciona de manera excelente, pero en las comparaciones los españoles no salimos tan mal parados.

-¿Con qué asuntos se quedan?

-Los temas salen como un parto. Empezamos con el equipo de guión, lo consultamos con el canal. Se van cayendo cosas. Para sacar veinte temas empezamos a trabajar en más del doble. Entre lo que hemos tocado en esta temporada se encuentra por qué España es uno de los países con menor formación en educación sexual de nuestro entorno. O los gitanos. Queremos saber si están realmente representados en nuestra sociedad.

-Hablamos de humor con rigor.

-La mitad de cada programa es investigación y después trabajamos el guión de comedia. A mí me da miedo decir tonterías, chorradas sin rigor. Las ocurrencias te surgen viendo, por ejemplo, los vídeos de educación sexual en Suecia. Por una parte te sorprendes, pero otra parte admiras que tengan ese arrojo en las aulas. Todo eso es mejor que dejar que los chicos se informen por su cuenta en internet, viendo porno...

-¿Se inspira en clásicos de la TV?

-Tenemos guionistas que han pasado por Caiga quien caiga, El intermedio. Pero también nos encantan los programas de comedia en Estados Unidos. Sé lo que me gustaría hacer

-Nos faltan cómicos en las programaciones.

-En Comedy Central nos dan toda la libertad y en un canal así es donde podemos desarrollar un formato como éste o como la serie El fin de la comedia. De no ser por esta cadena no se me ocurriría otra salida mejor. En España hay un solar con la comedia. Está El intermedio; Late motiv y Loco Mundo en #0. No hay más. No tenemos late-shows porque las cadenas en abierto no están por la labor.

-Sin embargo, hay mucho humor en internet.

-Hay mucho talento, pero la industria no permite a muchos jóvenes que se puedan dedicar profesionalmente. Es muy complicado. Cuando me preguntan cómo empezar yo les respondo que ninguno de los sitios o de los programas donde he trabajado existe ya. Estamos refugiados en la radio.

-¿A usted qué cómicos le despertaron la vocación?

-Faemino y Cansado. Yo me grababa imitándolos. Y La hora chanante. De Estados Unidos desde pequeño seguía a tipos como Conan O'Brien.

-Lo que sí han quedado atrás en España son los chistes.

-El público te sigue por la originalidad, no podría vivir de chistes copiados o inspirados. No se puede servir humor precocinado.