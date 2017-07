'Me resbala' regresa hoy a Antena 3 con novedades

La cuarta temporada de Me resbala llega para sustituir a Ninja Warrior en la noche de los viernes en Antena 3. Los resbalones, las caídas y las pendientes regresan al programa presentado por Arturo Valls que recibirá durante las próximas semanas a nuevos valientes como Cristina Pedroche, Olga Hueso, Ángel Llácer, Jorge Fernández, La Terremoto de Alcorcón, o El Sevilla. Además hay cómicos que ya estuvieron en temporadas anteriores y que se atreven a repetir como Miki Nadal, Pepa Rus, Pepe Viyuela, Agustín Jiménez, Vaquero, Juan Muñoz o Luis Larrodera.

La mecánica del concurso es similar a la de otros años. Cada noche siete cómicos, diferentes en cada programa, se enfrentarán a distintos juegos y pruebas que ellos no conocen para demostrar sus dotes de canto, baile, mímica, resistencia e interpretación con el único objetivo de pasárselo bien. EnMe resbala no existe una dinámica determinada y el premio que obtiene el ganador es ser el cómico más gracioso y divertido de la noche. Entre las pruebas a las que se tendrán que enfrentar los concursantes se encuentran el icónico Teatro dependiente y otras clásicas del formato como Fotomímica, El que no llora no nana, Brincomanía, Kara o ke ase, Alfabody, Palabras corrientes y Está con. A todas estas se une una prueba nueva que se llama Transmisión imposible, que consiste en que se pongan en fila todos los invitados dándose la espalda y el primero tiene que transmitir al segundo solo con mímica un refrán o frase hecha. El segundo se lo transmite al tercero y así sucesivamente. El último deberá decir qué refrán o frase hecha cree que es. Durante la presentación de la temporada Arturo Valls ha dicho que el invitado que más le ha sorprendido es Jorge Fernández: "Lo ha dado todo, con una energía, un buen rollo, como un niño pequeño, que es lo que tiene Me resbala, que te tienes que despojar de todos los prejuicios".