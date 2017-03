El gobierno vasco respalda a la directora de ETB tras la polémica del programa xenófobo

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que no se contempla pedir el cese de la directora de EiTB, Maite Iturbe, por el programa de tintes xenófobos Euskalduna naiz, eta zu? (Yo soy vasco ¿y tú?). Erkoreka cree que las alusiones de los entrevistados sobre los españoles como "fachas, paletos, chonis y progres", amén de comentarios de insultos sobre la bandera o el himno nacional, "no se pueden enmarcar dentro de un delito de odio".

PP y UPN han llevado el asunto a los tribunales por incitar al odio y Ciudadanos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno que ponga el espacio claramente ofensivo en manos de la Fiscalía. "Serán los jueces los que decidan", se cita desde el gobierno vasco, del PNV, que entiende que no se acertó "con el tono humorístico". Sobre si se plantea el cese de Iturbe, Erkoreka rechaza llegar a ese extremo y que la polémica se habría resuelto adecuadamente al pedirse disculpas y reforzar los mecanismos de control interno "para que no vuelvan a emitirse espacios con este tipo de afirmaciones".

El PNV asegura que se va a tomar en serio la ponencia para analizar la reforma integral de la radio televisión pública vasca, propuesta que ha sido llevada al parlamento autonómico.