Saúl Craviotto, Patricia Montero, Silvia Abril y José Corbacho pugnan esta noche por el título de Masterchef en su segunda edición de famosos. La competición está reñida. La presentadora del talent culinario de La 1, Eva González, está ilusionada ante este programa final donde estarán presentes los chefs María Marte, Martín Berasategui y Quique Dacosta. La sevillana, feliz con su embarazo, presentaba ayer en Madrid su nuevo perfume, Boreal.

-La final se presenta competida ¿qué nos puede adelantar?

-La final está hecha con mucha ilusión. Es tan emocionante como toda la temporada. El resultado de esta noche va a sorprender y no sólo por quien gana, sino por lo que se va a vivir.

-¿Tal vez la edición Celebrity suele ser todavía más competida que la de los anónimos?

-Los anónimos se juegan su futuro en el programa, quieren ser cocineros, están más concentrados. Y tal vez los famosos juegan y arriesgan más, sin perder la responsabilidad. Forma parte de su oficio. Saben que pueden llegar a mucha gente y creo que tienen más presión porque no pueden quedar mal ni desagradar ante la audiencia.

-¿Triunfar es Masterchef es cuestión de ir evolucionando?

-Se nota la evolución de todos los que llegan a las finales. Eso sólo se consigue con ganas de aprender, de mejorar. Es la única manera de seguir adelante.

-¿Quiénes han sido sus 'debilidades' entre los concursantes de esta edición?

-En esta edición se ha notado que mi debilidad ha sido sobre todo Bibiana Fernández. Es una persona maravillosa, lo que hemos disfrutado en esos viajes para las grabaciones. Ella ha tenido una vida de película y me encanta. He descubierto a Silvia Abril, que es muy divertida, pero que además es una excelente persona. Anabel Alonso me ha sorprendido mucho, como José Corbacho, que es todo amabilidad, con un gran corazón.

-¿Y Saúl Craviotto, tan formal?

-Qué puedo decir yo de mi novio Saúl (bromea). Yo con mi novio es que muero...

-Los compañeros del corazón van a pasar los años y le van a estar recordando el beso...

-Ya, ya.

-Ante el panorama de ser mamá ¿tiene previsto grabar toda la siguiente edición?

-Claro que sí. Yo voy a seguir así hasta que el físico lo permita. Como todo el embarazo va bien espero grabar la siguiente temporada de Masterchef. En Navidad se emite Masterchef Junior, que ya hemos grabado.

-¿Cómo explicaría su buen momento personal y profesional?

-Yo hago siempre las cosas de corazón. Se ha de ser siempre fiel a uno mismo. Y no me va mal así, con mi familia siempre al lado, que me baja de las nubes. Mi familia no me permitiría que perdiera mi camino. Sé siempre de dónde vengo y quién soy. Soy de una familia con un matriarcado muy fuerte.

-¿Cómo es su perfume que ha presentado en Madrid?

-Muy contenta con el resultado, con todo el proceso creativo. Lo he podido parir. Douglas me ha dejado toda la libertad para elegir el bote, el color y las notas. Mi anterior fragancia, Origen, me evocaba a la niñez, a las sábanas de mi abuela y éste de Boreal es más envolvente, para una mujer más sensual. Fue concebido de perfume de noche, pero diría que es mucho más.