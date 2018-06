El reto de TVE de interesar a la audiencia menor de 30 años

"Ha y una audiencia futura que no tiene nada que ver con lo que la televisión hace ahora" y el reto de RTVE es "retener a los jóvenes" porque "los mayores ya están enganchados con los realities", es una de las conclusión del+, sesión de escaparate, que ha promovido TVE en torno a su catálogo de ficción. Los guionistas y directores Javier Olivares (El Ministerio del Tiempo), Joaquín Oristrell (Cuéntame), Josep Cister (La otra mirada) y Daniel Écija (Estoy vivo) han participado en la meda redonda sobre la hora del prime time en La 1, la medición de las audiencias y la necesidad de hacer frente a plataformas como Netflix.

"El reto que tenemos ahora es intentar que la audiencia que tenemos no se vaya", señala Oristrell. "Hay una audiencia que creo que no se corresponde con lo que estamos cocinando ahora; la industria vive un momento dulce pero debe analizar sus retos a largo plazo, como hermanarse con el público iberoamericano", adiverte el veterano guionista y cineasta. Olivares coincide con él y subraya que hay que replantearse las mediciones de audiencia. "Yo no dudo nunca que los audímetros lo hacen legalmente bien, pero creo que hay que medir lo que la gente ve en las páginas web, lo que la gente ve de otra manera", alerta. A su juicio, otro de los retos de la industria es que "el año que viene" en esa reunión "haya como mínimo dos mujeres".

Cister ha pedido "devolver el prime time' a una hora decente, a una hora normal", como otro reto de la industria en España. Daniel Écija, por su parte, cree que con el cambio de Gobierno se produce un gran momento para pensar que la televisión pública "es cultura, es negocio, es pasta y puestos de trabajo. No es especular", ha subrayado.

En este encuentro de TVE también participaron las actrices Ana Duato y María Galiana en el apartado sobre Cuéntame cómo pasó, el buque insignia de la ficción en España que, con 19 temporadas a sus espaldas, se ha convertido en un fenómeno "único y muy difícil de repetir". En su intervención también se encontraban el guionista Ignacio del Moral y el director de la serie, Agustín Crespi, y Fernando López Puig, director de cine y ficción de TVE.

"A mí me ha supuesto quedarme de abuela para el resto de mi vida", bromeó Galiana quien califica de "suerte extraordinaria" haber estado en una serie así habiendo cumplido ya los 65 años. "Las tramas están muy centradas en los jóvenes en la nueva temporada, en la crisis personal del personaje de Carlos de no encontrar su lugar en el mundo, y todo lo que supone esa búsqueda para toda la familia", ha adelantado Duato, Merche Alcántara.

El showcase fue inaugurado por el director general de RTVE, Enrique Alejo, con la asistencia de más de centenar y medio de profesionales del sector venidos desde numerosos países.