Los sábados serán 'Deluxe'

La guerra de las cadenas por hacerse con el prime time de los sábados arranca la semana que viene. Sálvame Deluxe no ha podido hacer frente a la competencia y pasará el próximo fin de semana a la noche de los sábados. El formato que presenta Jorge Javier Vázquez vivió ayer su última entrega en la que ha sido su noche por excelencia desde hace casi ocho años y más de 400 programas. La noticia, que había sonado con fuerza en las últimas semanas, ya ha sido confirmada por Mediaset, que también ha anunciado que lo sustituirá La Voz Kids.

Finalmente Tu cara me suena, de Antena 3, ha conseguido desbancar de su trono al gran gigante de los viernes, que hasta poco más de un año era el líder indiscutible. Sin embargo, la paciencia de Telecinco se ha acabado con Sálvame Deluxe, que en las últimas semanas ha recabado a algo más de un millón y medio de espectadores -a excepción del último viernes, que superó los dos millones- y prueba suerte en el sábado. El programa ya probó suerte este día duplicando su emisión en contadas ocasiones sin mucho éxito. No será la primera vez que un programa rosa ocupe la noche de los sábados; ya lo hizo en su día el recordado Salsa rosa (2002-2006) y su continuación con menos tirón, Sábado Dolce Vita (2205-2006).

La próxima semana empieza para Sálvame Deluxe una nueva y arriesgada etapa, y es que esta decisión de Mediaset es un último intento de salvar a un formato a la baja. Del éxito de este cambio de día depende el futuro del programa rosa que lo cierto es que pende de un hilo. La estrategia de los cambios de parrilla no está orientada únicamente a dar aire a Sálvame Deluxe. Mediaset ha decidido apostar fuerte por la nueva edición de La Voz Kids, un programa muy respaldado por la audiencia, y enfrentarlo con la primera edición de Tu cara no me suena todavía, el nuevo talent que prepara Antena 3 siguiendo la estela de la versión con famosos que concluyó anoche mismo.

Desde que comenzara a emitirse el 7 de agosto de 2009, Deluxe sólo se había caído de la parrilla de los viernes el pasado 23 de diciembre debido a la programación especial de navidad y tras empezar a flojear los datos de audiencia a los que tenía acostumbrados a los directivos de la cadena. La quinta y última temporada de Tu cara me suena, la más vista de todas, les ha arrebatado gran número de espectadores y el grupo de Paolo Vasile ha tenido que tomar cartas en el asunto.

La productora de Sálvame Deluxe, La Fábrica de la tele, lleva introduciendo cambios desde hace tiempo para intentar remontar esta temporada de vacas flacas. Así, primero se probó añadiendo la emisión del reality de éxito el pasado verano, Las Campos, dentro del propio Sálvame Deluxe, pero no funcionó. Bárbara Rey también ha sido explotada hasta la saciedad como invitada, siendo protagonista muchas veces sin siquiera estar presente en el plató. Más tarde aprovecharían el tirón de la polémica con la entrevista de Isabel Pantoja en El hormiguero 3.0 de Antena 3, para sacar tajada e intentar levantar una audiencia cada vez más reacia a visionar la troupe de Jorge Javier Vázquez. Últimamente estaban probando suerte con un nuevo tertuliano, Rafa Mora, pero este chico no parece caer demasiado bien a los espectadores. Los devaneos amorosos con su novia Macarena no han acabado de enganchar a un público que parece harto de la misma monserga. Desde Telecinco saben que la remontada pasa por darle un buen lavado de cara al espacio. Además, muchos de los colaboradores y los presentadores están siendo muy cuestionados por sus altos sueldos y su poco interés, en muchos casos, en trabajar.

Pese a su trayectoria irregular en los últimos meses, Deluxe anotó el pasado viernes un 17,1% de share con la entrevista a Alba Carrillo. Aunque la batalla con el talent de Atresmedia la tenían perdida desde hace tiempo. A partir de ahora, Vázquez y sus colaboradores cambiarán de rivales en la lucha por la audiencia. Ahora se enfrentarán a El peliculón de Antena 3, a la oferta cinematográfica de La 1 de TVE, First dates en Cuatro y La Sexta Noche. Todo esto repercute a su vez en que Telecinco aparque el contenedor Cine 5 Estrellas. Esto no quiere decir que no se vayan a ver películas de estreno en Mediaset, pues los títulos norteamericanos serán cedidos para su emisión en El Blockbuster de Cuatro.