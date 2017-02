Los seguidores de 'Stranger Things' tendrán que esperar a octubre

Lo nuevo de Stranger Things se desarrollará en 1984, un año después de los sucesos vividos en la primera temporada. Con los disfraces de Los cazafantasmas para sus protagonistas, Netflix ha anunciado el primer avance de la segunda temporada y en el transcurso de la final de la Super Bowl anunció la fecha de estreno de la emisión de todos los capítulos: un 31 de octubre que se antoja un tanto tarde sobre lo previsto, macerando en emoción a los seguidores y esquivando las fechas calientes de estrenos de la temporada en las cadenas en abierto.

Stranger Things recupera las aventuras de Once, Dustin, Mike y Lucas. Estos tres últimos son los 'cazafantasmas' del pueblo de Hawkins. Un alusión al éxito cinematográfico de aquel año, entroncado con la estétitca ochentera que tanto ha gustado de esta serie, la más seguida en Netflix en los últimos meses y llamada a congregar premios, aunque por ahora otra serie de la misma plataforma, The Crown, se lo ha impedido. Respecto a lo que sucederá en esa segunda temporada no se sabe mucho. Netflix es muy recelosa de adelantar nada de estas tramas que sí cuentan con dos nuevos personaje. Sadie Sink y Dacre Montgomery se suman a lo nuevo de Stranger Things en los papeles de Max y Billy.

Por ahora los fans de esta serie de corte juvenil pero dirigida también a los adultos tienen que contentarse en la plataforma con su último estreno, la zombi de Santa Clarita Diet, a cargo de Drew Barrymore.