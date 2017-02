El paso que separa a 'The Good Wife' de 'The Good Fight'

Sólo un paso separa a la ya mítica The Good Wife de la nueva The Good Fight, su spin off, cuya acción transcurre tan sólo un año después del desenlace de la primera con personajes conocidos, como el de Diane Lockhart, y nuevas incorporaciones. El espíritu es el mismo, aunque la debutante aspira a explorar nuevos caminos. La plataforma de pago Movistar+ la estrenará de forma simultánea a Estados Unidos en la madrugada del lunes a las 2 horas. El mismo lunes, a las 20.35 horas, habrá un nuevo pase del mismo episodio, también en el canal Movistar Series (dial 11). Vuelve la abogada Christine Baranski para dar el relevo a la nueva generación.

The Good Fight arranca un año después de los hechos ocurridos al final de su predecesora. Diane Lockhart (Christine Baranski) ha logrado mantener su nombre en uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Chicago, que se encuentra en su punto más álgido, pero ha tomado la decisión de retirarse. Su vida da un vuelco cuando un escándalo de corrupción vinculado a su gestor de inversiones, y amigo suyo, le salpica, dejándola sin dinero para su jubilación y obligándola a intentar recuperar su puesto en la firma. El caso también afecta de manera directa y personal a Maia Rindell, hija del multimillonario acusado y recién contratada como asociada júnior en el bufete bajo la protección de Diane. Ante las negativas del cínico David Lee y el resto de socios a mantener a ambas en la firma, Diane debe replantearse su futuro. Es entonces cuando considera la oferta de unirse al reputado despacho de abogados en el que trabaja Luca Quinn (Cush Jumbo), llevándose con ella a Maia, mientras ambas luchan por recuperar el prestigio personal y profesional que el escándalo les ha arrebatado de un plumazo.

Al igual que su predecesora, The Good Fight destaca por sus potentes protagonistas femeninas. De la mano de los mismos creadores, Robert y Michelle King, hará realidad la petición de muchos seguidores de dar continuidad al universo de un personaje en una serie en la que cada uno casi se hizo merecedor de un spin off .

Otras incorporaciones importantes serán las de Rosie Leslie (Juego de tronos) en el papel de asociada junior por la que Diane abandonará su viejo despacho con el propósito de defenderla; también se suman al reparto Justin Bartha (Resacón en Las Vegas) y Erica Tazel (Justified).

Aunque The Good Fight es una historia independiente de The Good Wife, serán inevitables, y hasta necesarios, los cameos y guiños a su antecesora, así como la aparición de los personajes que hicieron a la ficción original tan popular. Se dejarán ver David Lee (Zach Grenier), el retorcido, cínico y mordaz abogado de familia en Lockhart & Gardner y ahora socio mayoritario junto a Diane; Howard Lyman (Jerry Adler, Los Soprano) el más vago de los socios eméritos de Lockhart & Lee; Elsbeth Tascioni (Carrie Preston, True Blood), la excéntrica pero brillante abogada a la que acude Alicia Florrick en The Good Wife para sacarla de los peores entuertos; y Kurt McVeigh (Gary Cole, Veep) como el experto en balística y pareja de Diane Lockhart.

Una de las marcas personales de Robert y Michelle King es su creación de personajes, regulares y episódicos, y The Good Fight aspira a ser memorable también por eso.