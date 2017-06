Cuatro tendrá en septiembre su versión de 'Ven a cenar conmigo'

Mediaset ha encargado para Cuatro una nueva versión española de Ven a cenar conmigo. En este reality diario cinco comensales se intercambian lugar para disrutar de una cena y una sobremesa, con la muestra de sus habilidades culinarias y de anfitrión de cada uno. A su vez cada participante es sometido al criterio de los propios compañeros. El programa ya tuvo su trayectoria en Antena 3, en la franja de tarde, y tuvo una segunda oportunidad en las noches de Neox. Come dine with me es el formato originario, que se emitido en numerosos países, que produce ahora Warner para Cuatro y que se estrenará de cara a la nueva temporada. Para ello se ha abierto el proceso de casting para que los interesados se presenten a través de la web de la cadena que lo emitirá, www.cuatro.com, donde se ha habilitado un sitio del nuevo espacio.

El mejor anfitrión de cada semana se alza con un premio de 3.000 euros, aunque antes tendrá que lidiar con el examen de los compañeros de juego y las rencillas que, inevitablemente, van surgiendo a lo largo de los días transcurridos. El don de gentes es tan importante como la elaboración de un menú sorprendente, adelanta la productora sobre las cualidades que deberían de lucir los aspirantes.