"Esta serie me enamoró porque el personaje es un verdadero reto"

Paz Vega vuelve a la televisión y a España para meterse en el papel de una monja que regresa después de veinte años a su pueblo natal, la localidad gaditana de Barbate, donde tendrá que atar los cabos familiares y amorosos que dejó sueltos y enfrentar al narcotráfico, salida para una población devastada por el paro. "Para mí es un regreso en muchos sentidos. Lucía regresa a Barbate y yo a España y a la televisión", asegura la protagonista de Perdóname, Señor, miniserie de Telecinco aún sin fecha de estreno que pone el negocio del tráfico de hachís y el dilema de desempleados que se ven abocados a él bajo el prisma de la moral de una religiosa.

El rodaje, centralizado en Barbate pero con extensión a municipios de la costa gaditana como Zahara de los Atunes, Caños de Meca y Zahora, así como Tánger (Marruecos), se prolongó durante casi seis meses que marcaron tanto a la actriz española que "precipitó" su vuelta a España tras 14 años en Estados Unidos. Y es que la actriz sevillana adelantó su regreso "definitivo" a España, que tenía previsto "en uno o dos años", por este proyecto, el sueño de producir y la ilusión de volver a trabajar en español.

Aunque tendrá que cruzar el Atlántico para seguir su participación en proyectos como The OA, que se estrenó el 16 de diciembre de 2016 en Netflix y cuya segunda temporada empezará a rodar a finales de año, en España tiene, además de esta serie, "varias cosas", que no ha querido desvelar por el momento. "Me apetece hacer buenos personajes, me da igual si es en cine, televisión o teatro siempre que sean cosas que me motiven. También me gustaría producir, contar historias desde mi perspectiva, y hacer teatro, y estoy en ello", cuenta.

No obstante, confiesa que se encuentra "muy a gusto" haciendo televisión, ya que "aunque no es comparable" la ficción televisiva estadounidense con la española, considera que la de su país vive un momento "increíble en todos los canales, ves series fabulosas" de forma que para su sector "ha dejado de ser el hermano menor o de segunda categoría". También destaca que una serie permite "desarrollar un personaje en el tiempo, llegar al fondo".

Sobre su experiencia en Estados Unidos, afirma que no la cambiaría porque, además de aprender inglés y criar a sus tres hijos fruto de su matrimonio con el venezolano Orson Salazar, se ha traído trabajar "con un nivel de exigencia muy alto, por el que tienes que dar el 120 por cien". "Ojalá todos los actores y técnicos tuvieran la experiencia de vivir aquello, porque te exige mucho, tienes que darte totalmente y eso me lo traigo. Intento también transmitirlo a mis compañeros, porque si damos más estaremos cada vez más arriba", apostilla.

Ha hecho falta un proyecto como el de Perdóname, Señor, para que Paz Vega regresara a la televisión española y a Telecinco, donde triunfó con 7 vidas, serie que, reconoce, sigue viendo cuando le ataca la "morriña" y que no le importaría recuperar, aunque "no sería lo mismo sin Amparo Baró, su alma mater, y sin el mismo equipo de guionistas y directores".

En la nueva miniserie de ocho capítulos que estrena ahora, Paz Vega encarna a Lucía Medina, una monja que vuelve a su Barbate natal tras vivir veinte años en Roma ,y lo encuentra transformado por el desempleo y el tráfico de hachís, de modo que decide quedarse para afrontar asuntos familiares y amorosos pendientes e intentar sacar a su sobrino del narco. "No me había llegado un proyecto que me enamorara como éste. Cuando leí los cuatro primeros capítulos tuve claro que tenía que hacerlo como fuera, porque estaban maravillosamente escritos, la historia me llegó, el personaje era un verdadero reto... Tenía todos los ingredientes para decir que sí".