El sevillano Javián es uno de los tres finalistas para acudir a Eurovisión 2017

Un jurado presidido por el productor y cantante Juan Magán ha elegido los tres temas que aspiran a Eurovisión 2017 tras los diez finalistas seleccionados por el público. En febrero se decidirá en una gala cuál de los tres, entre los que está el sevillano Javián, estará en Kiev en mayo.

Javián, que formó parte del fenómeno de Operación triunfo hace quince años, participa con No somos héroes, un tema de pop rock latino compuesta por el cantante junto a José Abraham, Juanma Leal. Nacido en Sevilla hace 42 años, Javián se dio a conocer al gran público gracias a Operación Triunfo y a su trabajo en el cuarteto ‘Fórmula abierta’. Tras abandonar el grupo, ha colaborado en diversos programas de televisión, participado en musicales y ha realizado giras por España con diferentes formaciones como El regreso de la Década.

Recientemente ha protagonizado junto a sus compañeros el documental OT: el Reencuentro y formado parte del concierto por el 15º aniversario del programa.

Fruela (Madrid, 29 años), presenta un tema pop, Live it up, que ha compuesto junto a Ander Pérez, Javi Reina, Albert Rousseau, y Jeremy Warder. Cantante, actor y presentador, es presentador en el Canale 7 de Italia y también es conocido en Gran Bretaña por su actuación en el programa The X factor. Además ha trabajado con la discográfica Blanco&Negro y acumula cientos de miles de visitas en su perfil de Youtube.

La tercera finalista es LeKlein con Ouch!, pop electrónico latino en cuya composición ha participado junto a David Ascanio, Albert Neve y Abel Ramos. Detrás de LeKlein está Vanesa Cortés, una polifacética artista nacida en Toledo hace 36 años. En 2002 ganó el premio Artista Revelación de Los 40 Principales y, entre sus trabajos más destacados, se encuentra su etapa como cantante residente en la discoteca Amnesia de Ibiza. También ha sido nominada en varias ocasiones como mejor vocalista house en los Dj Mags, premio que ha ganado en dos ocasiones