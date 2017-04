"Yo no tengo ninguna simpatía por Saul Goodman"

Fue guionista de Saturday Night Live, veterano actor de comedias, acostumbrado al rol secundario, y encontró una oportunidad que no se imaginaba como el abogado Saul Goodman, el encargado de administrar los millones amontonados de Walter White en Breaking Bad. Bob Odenkirk saltó al primer plano con ese chanchullero intrigante y el productor Vince Gilligan extendió el personaje en una historia propia, para conocer los orígenes de un tipo capaz de blanquear todo lo posible y contentar a todos los sicarios que se le pongan por delante. En Better call Saul el espectador encuentra a Goodman como, efectivamente, un buen hombre enfangado en un mundo inhóspito. Es Jimmy McGill, que en el año 2002 también va a seguir el camino creciente hacia la maldad y convertirse definitivamente en un "abo-gánster". Movistar + emite los martes los episodios recién estrenados de la tercera temporada en la AMC (pasado mañana, el segundo).

"Hay personajes secundarios que no se pueden despreciar". "No me lo pensé ni un minuto cuando Gilligan me ofreció ser Goodman en Breaking Bad. Lo que no pensaba era hasta dónde iba a llegar ese abogado tan 'secundario".

"En esta continuación Jimmy busca un lugar en el mundo". "En las alcantarillas de Alburquerque es difícil sobrevivir. Esto es como una historia del Oeste".

"El público de Breaking Bad y Better call Saul es muy inteligente". "Si. No los estoy halagando, porque para disfrutar de estas series hay que prestar atención a los detalles ya que después se ven recompensados con lo que va sucediendo más adelante. Puedes interpretar lo que ves, pero a veces para resolver una duda te surgen otras dos preguntas más".

"La relación con Kim Wexler (la actriz Rhea Seehorn, que también ha estado de promoción en estos días) va a ir más allá de lo profesional". Lo profesional requiere amor y la relación amorosa requiere trabajo. Todo eso se pone a prueba en esta temporada".

"Cuando estoy ante los periodistas para hablar de la serie siempre pienso en los guionistas que se pasan semanas encerrados en un pueblo tan aburrido como Burbank". "Ellos trabajan en todos los detalles, en las tramas. Pienso en todo ese equipo que trabaja 14 horas al día para hacer un gran producto. Y todo para que parezca que soy el centro del mundo hablando para ustedes, como si yo fuera el gran creador. Me aturde".

"Los grandes conflictos ya están en Mad men o Los Soprano". "Esta serie tiene que ver más con la moral, con el aspecto ético de los personajes. El contexto social no entra en Better call Saul como en Veep, que es mucho más satírica. El contexto social no es la pieza clave, sino la moral del individuo.

"Saul se introduce más en la comedia, incluso en la comedia violenta". "Los productores han ido variando la fórmula de la serie. En esta tercera temporada hay más contenido de comedia, la línea se dirige más a la ironía. Vince Giligan y Peter Gould (el otro productor ejecutivo) han adquirido más confianza para ese juego.

"Yo no tengo ninguna simpatía por Saul Goodman". "Es natural que tenga más comprensión por Jimmy, que tiene una dimensión más humana. Entiendo que una persona normal sienta más atracción hacia Jimmy que por Saul. No siento ningún respeto por este personaje.

"Desde luego que me gustaría saber qué pasa con Saul después de Breaking Bad". "Los productores quieren desarrollar el personaje tras el dominio de Walter White. Si se va a contar en un par de episodios o en una temporada está por ver, pero es evidente que tiene que ser algo importante. A mí me tocó la lotería con este personaje, pero sólo hemos recompuesto una quinta parte de la psicología de Saul".

"Gus Frink aparece en esta temporada, con un enfoque gradual de su relación con Jimmy". "Vamos a contar el arranque del imperio del narcotráfico de Gus. Y también veremos así el desarrollo de Jimmy hacia Saul, como el abogado que conocimos en Breaking Bad. En la temporada se ha trabajado con el mismo planteamiento de la aceleración al final. Habrá un gran acontecimiento que marcará toda la cuarta temporada".

"No sé si volverán para esta serie Walter Whiter y Jesse Pickman". "No puedo entrar en detalles. Cranston sigue esta serie. Nos vemos a menudo y también visitó el rodaje porque tiene muchos amigos en el equipo. Salvo una aparición breve no sé si Walter White está en condiciones de tener peso en Better call Saul. Pero no creo que sea él tan importante porque ya se vio toda la historia completa en la relación entre ambos. Creo que son más interesantes las relaciones con Jesse o con Hank que ya conocían a Saul antes de tener contacto con White".

"Hice con mi mujer el Camino de Santiago desde Sevilla por la Ruta de la Plata durante dos semanas". "No lo hicimos todo a pie, sino también en autobús. Fueron unos doscientos kilómetros a pie. Me fascinaron Mérida, Cáceres, Puebla de Sanabria. Tengo que volver a Salamanca, que es como cuatro veces Cambridge. Llegábamos a la tres de la tarde, descansábamos y salíamos a cenar, así que me quedaron muchas visitas pendientes. Y sí, me reconocieron algunos peregrinos. Tiene que ser sorprendente cruzarte por el camino con Saul Goodman".

"El Camino de Santiago me hizo reflexionar sobre el catolicismo". "A los 16 años renegué de mi fe, pero precisamente la religión me ha hecho pensar mucho. He recobrado mucho el respeto a mis orígenes. El catolicismo aporta una doctrina muy digna para tener una relación más digna con los demás, con el planeta y con Dios.