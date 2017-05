"En nuestra sociedad hay que reírse para normalizar las cosas"

Víctor Palmero ha sido la última revelación de La que se avecina. Su papel de Alba, dulce y alocada, se ha ganado el cariño y la simpatía de los seguidores de la comedia de Telecinco, cuya décima temporada está a punto de estrenarse. Joven promesa del mundo de la interpretación, dio el salto a la televisión en las series Física o Química y Con el culo al aire. Después, al estar un tiempo sin trabajo, tuvo incluso que trabajar de camarero para poder seguir haciendo pruebas. Modesto, el actor no se considera ningún abanderado del mundo transexual aunque reconoce que su personaje puede ayudar a la sociedad a normalizar al colectivo. Víctor vive un momento muy dulce en su carrera profesional, y no duda en hablar tanto de su pasado como camarero como de sus problemas con la depilación para interpretar a Alba, la hija transexual de los Recio.

-¿Tuvo siempre claro que lo suyo era la interpretación?

-Quise ser actor desde muy pequeño, sí. Siempre que aparecían teléfonos en la televisión para llamar a algo, yo llamaba (risas). Mi madre me recuerda que yo volvía del colegio y preguntaba "¿me han llamado para algún casting?" Empecé en Canal Nou. Hice cuatro años de teatro en una escuela municipal de mi pueblo y con 19 años me fui a Valencia a estudiar Arte Dramático. Estando allí me llamaron para una prueba para Física o Química.

-¿Recuerda con cariño este primer papel de tres capítulos, Toño en Física o Química?

-Fueron sólo tres capítulos pero muy importantes, eran los últimos de la serie y el personaje de Toño terminaba con la vida de uno de los protagonistas, Fer, muy querido por la audiencia. Aún a día de hoy la gente me sigue diciendo por la calle: "Tú mataste a Fer, cabrón" (risas).

-Luego vino Con el culo al aire.

-Sí,estuve tres temporadas interpretando a Dani. Fue un papel que me trajo muchas alegrías y me di a conocer de manera más seria. Fue un aprendizaje muy grande y me hizo conocer a actores como Raúl Arévalo, María León... Pero la serie acabó, me empecé a quedar sin ahorros y tuve que plantearme regresar a Valencia o quedarme en Madrid.

-Tengo entendido que siguió usted trabajando de camarero.

-Sí. Mi madre me dijo: "no es ninguna vergüenza, hijo, peor es robar. Tú di que estás preparando tu papel". Eso es algo que me da rabia de la profesión del actor, pues o estudias otra cosa o si no tienes nada, estás destinado a trabajos que no requieran estudios.

-¿Cómo le llegó el papel en 'La que se avecina'?

-Fue curioso. Yo hice un casting para hacer de quiosquero en Cuéntame... y la directora de casting era la misma que la de LQSA. Al principio sólo me dieron medio guión del capítulo; creo que estaban esperando a ver qué tal trabajo hacía. Gracias a Dios el personaje encajó, gustó y al poco tiempo me quedé.

-¿Qué le parece ayudar a dar visibilidad al mundo transexual?

-A mí me encanta mi trabajo, y si además estoy ayudando a dar visibilidad a un colectivo minoritario, pues maravilloso.

-También es cierto que es una comedia y está llena de tópicos. ¿Cree que se ríen con o se ríen de?

-Bueno, yo la verdad no me considero un abanderado del movimiento gay. No estoy haciendo este papel para ponerme el pin de 'yo ayudo a este colectivo'. A mí me llega este papel, no lo elijo yo. Sí es cierto que LQSA juega mucho con los tópicos y los extremos, y es algo que siempre ha caracterizado a esta serie además. Es cierto que se lleva al extremo al transexual Alba, pero también se lleva al extremo al facha de Antonio Recio. La cuestión es que yo creo que en nuestra sociedad casi siempre hay que reírse para normalizar las cosas.