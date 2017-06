El enjambre H 15.00 13 TVKarate a muerte en Bang. HH 20.15 paramount Al límite HH 22.00 neox

Carrey se hallaba en un buen momento de popularidad a través de sus muecas imposibles y le creaban una comedieta a la medida de sus posibilidades. Tiene cierta gracia, incluso. Fletcher es un abogado ambicioso y sin escrúpulos que utiliza la mentira como un medio habitual de trabajo. Su hijo de cinco años, harto de promesas incumplidas, pide un deseo muy importante en su cumpleaños: que su padre no pueda mentir.

Tú a Londres y yo a California entre adultos. Dos mujeres, una norteamericana y otra británica, acaban de sufrir desengaños. A través de una página de internet dedicada a estos menesteres, las chicas permutan temporalmente sus domicilios con el objetivo de cambiar de aires y dar un giro a su parada emocional. Nancy Meyers (¿En qué piensan las mujeres?, Cuando menos te lo esperas) regresaba a la comedia romántica buscando la sorpresa más en el casting que en el previsible argumento y el desarrollo del filme. Así que pueden ver por ejemplo a Kate Winslet fuera delmelodrama o a Jack Black en un papel no caricaturesco. Nada en The holiday resulta novedoso o refrescante. Tal vez no era cuestión de pedirlo.

A raíz de un fenómeno desconcertante como Airbag, Guillén Cuervo y Elejalde lo intentaba por su cuenta y no les salía mal la jugada en la taquilla. Otra cosa es tomarse algo en serio este dislate realizado a mala idea. Mariano, el protagonista de esta historia, es un alcohólico que tiene su vida acabada.Un determinado día, de manera casual, sufre una experiencia que cambiará su vida: se le aparece la Virgen en una plantación de marihuana.

De nuevo por aquí esta comedia pretendidamente ramplona que nos lleva a plantear qué haríamos en caso de descubrir a la mujer de nuestro mejor amigo con otro hombre. Eso es lo que le pasa a Ronny, que es íntimo de Nick desde que iban a la universidad y a cuya esposa, Geneva, descubre de repente con otro hombre. Ronny comienza a seguir a la mujer para comprender su actitud y le lleva a complicarse la vida. Humor pasable para una noche de viernes.