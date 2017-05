Los 'talent shows' de música están de moda en la parrilla

La música supone un éxito casi asegurado en la parrilla. Sobre todo si va de la mano de un talent show. Esta noche Tu cara no me suena todavía, tras la repesca de la semana pasada, afronta su novena y última gala antes de la semifinal y la gran final. Pero, poco antes de la despedida, está previsto que la cadena organice una entrega con ex concursantes anónimos que hayan sido expulsados. Por el momento los concursantes clasificados para la final son: Cristóbal Garrido, quien ganó la primera gala imitando a Olga Guillot; Fran Valenzuela, ganó con Marc Anthony; Raúl Ogalla, con Manuel Carrasco; Patricia Aguilar, con Britney Spears; Manuel Bohájar, David Bisbal; Arantxa Elvias, con Amaia Montero, y Paula Gutiérrez, con La Mari (Chambao). Aunque esta noche el concurso musical presentado por Manel Fuentes no lo tendrá fácil con la fuerte competencia de Telecinco, que emitirá Ocho apellidos vascos; y, por si fuera poco, el viernes próximo estrenará la secuela, Ocho apellidos catalanes. Duro competidor el cine para un programa nacido a la sombra del éxito de Tu cara me suena, la edición con famosos en vez de anónimos, pero que no está repitiendo los buenos resultados de su antecesor.

Aunque parezca un formato nuevo y de moda, el talent show musical ya existía en los años 50, cuando TVE daba sus primeros y titubeantes pasos. Hacia la fama (1957-1959), con Ángel de Echenique y Blanca Álvarez, buscaba nuevos talentos en el campo de la música, literatura, mímica y baile. Seguirían a lo largo de los años Caras nuevas (1957), con Blanca Álvarez y María José Valero; Primer aplauso (1959), programa en el que se descubrió a Rocío Dúrcal; Primer éxito (1961), con José Luis Uribarri; Salto a la fama (1963-1965), con José Luis Barcelona; Danzas de España (1966), con Jesús Álvarez; Canción 71 (1971), con Laura Valenzuela, o La gran ocasión (1972-1974), con Miguel de los Santos.

El más longevo y famoso de todos fue Gente joven (1974-1987), en el que concursaron principiantes, posteriormente convertidos en estrellas de la canción como María del Monte o el grupo Mecano. Le seguiría, a finales de los 80, El salero. En la década de los 90, la fórmula encontró pocos exponentes, pudiendo mencionarse Lluvia de estrellas (1995-2001) en Antena 3, del que salió la cantante Tamara y, en clave de parodia, El semáforo (1995-1997), de Chicho Ibáñez Serrador, en TVE.

Sin embargo, la gran eclosión del género en España se produce en la década de 2000, siendo el gran motor inicial Operación Triunfo (2001-2011), producido por Gestmusic Endemol y emitido inicialmente por TVE. Se trata de un formato original español, que combina elementos de anteriores concursos de talentos (Popstars), así como de programas de telerrealidad (Gran hermano) y que se convirtió en un auténtico fenómeno social en el país.

Desde entonces, con mayor o menor fortuna, las diferentes cadenas han venido emitiendo ininterrumpidamente concursos de talentos, casi siempre adaptación de formatos extranjeros, entre los que destacan en la actualidad La Voz (y su edición con niños, La Voz Kids), Got Talent, Tú si que vales,Pequeños gigantes, Levántate All Stars, ¡Mira quién baila!, Factor X y la gallina de los huevos de oro de Antena 3 en un formato que Telecinco, su principal rival, domina: Tu cara me suena.