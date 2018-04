El talento de juzgar y asesorar

Hay dos figuras que se han vuelto imprescindibles en los programas de talentos. Son los miembros del jurado y los coaches de los participantes. Desde que Risto Mejide hizo aparición en la quinta edición de Operación Triunfo el valor de estos roles es mayor que el de antes. Cuando se anuncia el estreno o el regreso de un talent show, una de las primeras preguntas que se viene a la mente es quienes serán los encargados de valorar y asesorar a los concursantes. Da igual el género del que trate el formato y la identidad de los que luchan por ganar. Ya sea música, baile, cocina o moda o ya sean participantes famosos o anónimos. Con el paso de los años los jueces y expertos se han convertido en protagonistas. Más aún que los presentadores y competidores.

Son muchos los que han seguido la estela de Risto. Antes de participar en estos programas no eran conocidos por el público y con su participación se han convertido en rostros habituales de la televisión y han visto cómo sus carreras profesionales han crecido gracias a su aparición en formatos de éxito. Entre ellos están los miembros del jurado de Masterchef. El programa culinario comienza próximamente su sexta edición con las valoraciones de Samantha Vallejo Nájera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. Los tres se han vuelto una parte fundamental del programa de La 1. Tanto que ante la ausencia de Eva González en parte de la nueva temporada, serán ellos los que se encarguen de conducir todo lo que ocurra en las cocinas. Algunas de las valoraciones que han realizado sobre las recetas de los aspirantes a chef pasarán a la historia de la televisión, como la del león come gamba. Gracias a la popularidad que les ha otorgado el programa los tres han visto cómo sus restaurantes y su catering han aumentado su éxito. Además han protagonizado portadas de revistas, han acudido como invitados a programas de televisión y han sacado a la venta sus propios libros. Lo mismo le ha ocurrido al trío encargado de valorar a los costureros de Maestros de la costura, programa que acaba de terminar en La 1. A su presentadora Raquel Sánchez Silva la conocía la mayoría de la audiencia. Pero Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain han sido todo un descubrimiento. Pese a ser tres nombres de prestigio en el mundo de la moda, estos tres diseñadores no contaban con la popularidad mediática que les ha otorgado el talent de moda. Y de diseñadores a estilistas. Los tres asesores que estuvieron desde el principio en el programa Cámbiame, que ha finalizado recientemente en Telecinco, han visto cómo su popularidad ha aumentado. Natalia Ferviú, Pelayo Díaz y Cristina Rodríguez llegaron incluso a dar las Campanadas en Mediaset hace dos años. Durante un tiempo también participó como estilista el diseñador Juan Avellaneda, dando a conocer a la audiencia su firma de ropa para hombre. En Quiero Ser, programa que presentó Sara Carbonero en Divinity, fue clave para atraer a la audiencia que las influencers Dulceida y Madame de Rosa y el diseñador Cristo Báñez ejercieran de jueces.

También está el caso de concursos, sobre todo musicales, en el que participan como jurado y asesores artistas y rostros de la televisión que cuentan con una amplia trayectoria, que son conocidos por la audiencia, y que ven en estos formatos la oportunidad de tener visibilidad en televisión y ampliar el público al que llegar. El mejor ejemplo es La Voz. Por los asientos giratorios ya han pasado Malú, David Bisbal, Antonio Orozco, Manuel Carrasco, Rosario Flores, Alejandro Sánz, Pablo López, Juanes, Laura Pausini o Melendi entre otros. Ser coach del programa de Telecinco es un puesto muy cotizado y son muchos los cantantes que han reconocido que les gustaría ocupar el asiento alguna vez. Algunos de los artistas han aprovechado el éxito del programa para sacar al mercado nuevos trabajos y presentarlos en horario de máxima audiencia. Su presencia también afecta al mecanismo del programa. Muchos espectadores votan en función del coach de los participantes y no por el aspirante a ganar el talent. Los asientos que ocupan los jueces en Tu cara me suena también están muy solicitados. En la última edición sus dueños han sido Chenoa, Lolita, Carlos Latre y Ángel Llàcer. A lo largo de la historia del programa de Antena 3 han pasado por la mesa de los jueces cantantes como Marta Sánchez, Shaila Dúrcal o Mónica Naranjo. Con el paso de las ediciones cada vez se ha dado más protagonismo a las valoraciones y los momentos de humor protagonizados por ellos. Y lo mismo sucedió en su día en Tú sí que vales y actualmente en Got Talent. En estos casos cantantes, actores y humoristas han tenido la misión de juzgar las actuaciones de los que se subían al escenario para valorar sus talentos. También algunos presentadores de televisión como Jesús Vázquez, Jorge Javier Vázquez o Javier Sardá han cambiado el conducir un programa por ocupar una de las cotizadas sillas que ocupan los jueces. Una clara muestra de que hoy en día ser jurado o asesor en un programa de televisión es uno de los puestos más prestigiosos del medio.