"En la tele molan los errores, hay que dar un toque 'gamberrete"

Dani Martínez y Flo no han dejado de trabajar juntos, así que no puede hablarse de reencuentro. Ambos acaban de finalizar una gira de tres años con su espectáculo teatral, Vuelve o no vuelve, obra en la que precisamente fantaseaban con la idea de que volviera a la tele Tonterías las justas. Finalmente 'vuelven', pero no con Tonterías... Dani&Flo, según Dani, no se le parece en nada, sólo es el mismo "el espíritu, el buen rollo".

-Un 'show' de noticias. ¿Se van a meter ustedes en temas de política y todo a estas alturas?

-(Risas). Habrá de todo un poco. Está claro que nosotros no somos de los que sólo contamos las noticias, también las vamos a interpretar, les vamos a dar nuestro toque. ¿Temas políticos? Si se habla en la calle de eso, por supuesto. ¿Cómo no vamos a hablar, por ejemplo, de Donald Trump, con el juego que da? (risas de nuevo).

-Vamos, que ya no van a contar 'Tonterías'. Se van a mojar.

-Ja, ja, ja. Bueno, no habrá corchopanes ni pelucas, pero sí será muy divertido, al estilo mío y de Flo. Lo que queremos recuperar es ese ambiente de grupo de amigos que se reúnen, a eso nos comprometemos. Mojarnos es demasiado decir, tampoco queremos decirle a la gente qué tienen que pensar.

-Que sea en directo es importante para darle ese toque de improvisado y natural, ¿no?

-A mí en la tele que me ha enseñado Flo a hacer, también molan los errores. Que no entre un vídeo, que se pueda hacer una historia divertida de eso es importante. Odio a los presentadores que cuando falla algo se quedan sin saber qué hacer. No se trata tanto de improvisación como de naturalidad. Hay un guión, es evidente, porque somos un equipo, si no sería un caos. Pero hay que darle frescura al programa, un toque gamberrete.