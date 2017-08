La televisión cansa

Frente a la fría temporada invernal, donde el recogimiento es la norma, el verano es una época para el esparcimiento, el relax, viajar y pasar cuanto menos tiempo en casa mejor. El buen tiempo y el periodo vacacional no alimentan precisamente las ganas de pasar horas frente a la pequeña pantalla, consumiendo cualquier producto televisivo por el simple hecho de no tener nada mejor que hacer. El telespectador requiere de un aliciente mayor para pararse frente a la televisión en lugar de ir a la playa, leer un buen libro, hacer deporte al aire libre y disfrutar de sus merecidas vacaciones. Es por eso que las cadenas deben esmerarse al máximo para captar la atención del público o hacer frente a los fracasos de sus propuestas.

No importa la franja de edad, ya que incluso los más pequeños de la casa se aburren de las coloridas aventuras de sus personajes favoritos. En España, un niño de entre cuatro y doce años pasa más de dos horas frente a la televisión, y ese tiempo aumenta en verano, e incluso se adueñan del mando a distancia. Las cadenas lo saben y se adaptan. Cuatro ha apostado por el Blockbuster Kids, un espacio nocturno de cine con cintas para los más pequeños, con un share del 4,8% en su última entrega. Atresmedia también ofrece un mayor contenido infantil, ampliando Neox Kids y ofreciendo grandes éxitos de taquilla, pero sin superar el 2,5%. En cuanto a los canales temáticos, Boing, con un 1,8% de máxima, y Clan, con un 2,2%, reformulan profundamente su parrilla emitiendo las series de mayor éxito en el horario matutino, cuando durante el curso escolar este horario queda habitualmente relegado. Nuevos estrenos, series algo más adultas y las películas familiares los fines de semana son su forma de reforzarse ante el periodo estival. Pero este esfuerzo por captar al público infantil no alcanza unos datos de audiencia sólidos, y es que termina provocando una sobreestimulación en su sistema nervioso en desarrollo de los niños, según psicólogos infantiles, y el hecho de que emitan una media de treinta minutos de anuncios cada hora, acaba por agotar a los más pequeños.

Las audiencias de verano castigan especialmente las propuestas de La 1

Los más mayores, por su parte, se vuelven más reticentes a pararse frente a la tele, y eso provoca la ruina de muchas propuestas para el verano. Solo Me resbala, Viaje al centro de la tele y Lolita tiene un plan han conseguido unos datos de audiencia aceptables, mientras que otros han fracasado estrepitosamente. La peluquería comenzó decentemente, con un 8,4% de cuota de pantalla, para pasar al 6% y terminar en el late night del viernes con un triste 3,1%. Ante este varapalo, la 1 arrancó la sexta temporada de Viaje al centro de la tele, que ha salvado las audiencias de la cadena. El programa de debate popular presentado por Jordi González y Nuria Marín Mad in Spain se va desinflando con cada entrega, pasando del 10,3% en su estreno, 10,1% en el segundo programa y 9,4% en el tercero. Por su parte, el programa de Mikel López Iturriaga, El comidista TV, no ha pasado del 5,6% de audiencia, quedando relegado al late night. La 1 es la que arrastra decepción tras decepción, y después del desastre de No es un sábado cualquiera, que nunca pasó del 6,2% de cuota de pantalla y terminó en la octava entrega en el 3,2%, Roberto Leal no enamora con su Hotel romántico, que ha registrado una audiencia de 4,9% en su última entrega y Pura Magia se desinfla hasta el 7,7%.

Antena 3 decidió apostar por las series internacionales esperando mejores resultados, pero fue un intento en vano. Títulos que desentonan con el gusto general o carentes de originalidad no han conseguido afianzar a unos espectadores fieles. Almost human y Hora punta no logran enganchar al espectador veraniego. La primera, a pesar de estar firmada por el genial J.J.Abrams, obtuvo un 9,7% en estreno, solo para deshincharse la semana siguiente hasta un 5,1%. Con el remake de la película protagonizada por Jackie Chan y Chris Tucker para la pequeña pantalla ni siquiera han querido esperar, retirándolo de la parrilla tras su 7,4% de cuota de pantalla en su estreno.

Aunque en verano el público cambian los hábitos de consumo televisivo, es necesario ofrecer productos mucho más atractivos para garantizar su lealtad a las nuevas propuestas.