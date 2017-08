"Le temo más a los seres humanos que a los animales"

Puede que el nombre de Paul Mungeam no sea tan reconocible en la pequeña pantalla como el de Bear Grylls, pero sin él, las aventuras de El último superviviente nunca habrían llegado a nosotros. Paul Mungeam, más conocido como Mungo, es el operador de cámara que ha seguido fielmente a Bear durante todas sus aventuras, así como a Will Ferrer, Ben Stiller, Kate Winslet o Simon Cowell entre otros. Autor de los libros The Cameraman y Living the Dream, y famoso por sus charlas motivacionales, el cámara se lanza ahora a la aventura de protagonizar su propio espacio. Expedición Mungo llega de la mano de DMax los domingos, a las 22.55, y es la propuesta aventurera del canal para este verano. En ella, Mungo expone a este periódico que investiga las criaturas extrañas que pueblan las leyendas para separar la verdad del mito, aportando luz sobre la suposición.

-Ha visto a Bear Grylls pasarlo realmente mal en sus aventuras. ¿Por qué ha dicho "quiero esto para mí mismo"?

-Es una buena pregunta (risas). Para empezar, cómo cámara de Bear sí que podía decidir qué hacer, comer cosas asquerosas o no. Tenía el control. Cómo cámara le dejo hacer las cosas más importantes, más protagonistas. Ahora yo estaré delante de la cámara, y soy quien va a pasar situaciones difíciles, pero son parte de la aventura.

-Es un gran aventurero que ha viajado mucho, pero ¿dónde no querría volver?

-He estado en 90 países en los últimos veinte años y realmente me encanta ir a nuevos lugares, que signifiquen algo diferente para mí. He vuelto a muchos lugares donde ya había estado, y me alegra volver, pero prefiero encontrar nuevos horizontes. No hay un lugar al que no quiera volver, sólo lugares nuevos que quiero conocer.

-¿Y dónde sí querría ir?

-Me encantaría visitar Groenlandia, porque está en mi top de territorios que conocer. Es un paraje muy diferente al resto del mundo, con grandes extensiones de hielo y blanco, con poco habitantes, y poco visitado. Es un entorno duro, pero estoy deseando ir porque tiene muchos sitios interesantes que explorar.

-Expedición Mungo es una interesante propuesta televisiva, con algo de caza criptozoológica ¿Cómo surgió la idea de la serie?

-Compartiendo historias con la productora, y nos pareció interesante grabar la búsqueda de animales extraños por todo el mundo. Fuimos a Animal Planet para informarnos y documentarnos, y así nació Expedición Mungo, como una forma de contar todas las historias que había oído durante 20 años de rodaje. Hay muchas historias de criaturas mitológicas que atacan a personas, historias completamente diferentes y desconocidas por la gente que visita esos parajes. Solo las conocen los nativos del lugar.

-¿Qué monstruo sueña con atrapar algún día?

-Tenemos seis episodios en esta primera temporada, cada uno con una criatura mitológica, y destacaría el Big Foot sudamericano. Más que cazar a las criaturas las investigo, y trato de separar hechos de ficción. Veo qué criatura real elevada a mito ha causado los daños. Cómo operador de cámara empleo las últimas tecnologías para hacer el trabajo.

-Es también un gran orador motivacional. ¿Cómo se prepara mentalmente para cada aventura?

-Para afrontar cualquier reto es necesario prepararse para todo. Yo empleo una técnica que me enseñó un amigo militar, y aún así la realidad siempre me sorprende.