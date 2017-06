"En el tenis los puntos no los puedes comprar"

-¿Cómo es la vida de un ex tenista que se dedica a comentar el tenis, por ejemplo, ahora en Eurosport, con el Roland Garros?

-Pues muy interesante. El haber sido tenista te permite contarlo de una manera más exclusiva, personal. Tienes claves que te permiten intuir mejor qué está pasando en el juego.

-Y si baja a la pista a hacer preguntas ¿le impone o se siente allí como en su casa?

-Me encanta. No me impone el graderío aunque vaya con un micrófono y no con una raqueta, porque voy a preguntar de cosas que entiendo. Voy a charlar con un jugador para saber sus explicaciones. Lo importante para mí es que no respondan con tópicos. Pienso en lo que al espectador le gustaría saber.

-Durante un encuentro ¿es mejor apuntar lo necesario o es partidario de explayarse en la narración?

-Depende del partido y del momento del partido. Hay que añadir más información si ese instante lo necesita. Lo importante es que el espectador se divierta y sepa qué esta pasando. Y lógicamente que también aprendan, que se sorprendan con las lecciones que se dan en la pista. Es la suma ideal.

-Usted ha comentado partidos desde su casa ¿cómo es esa experiencia?

-Si no viajo, es un privilegio poder comentar un partido y a su término poder estar con los tuyos. Eso no tiene precio. A nivel profesional te enteras un poco menos, pero con el conocimiento que tenemos la retransmisión sale igual de bien. Cuando nació mi hija no podía viajar y no quedó nada mal.

-¿Cómo explica que al cabo de diez años estén ahí las mismas grandes figuras y no haya un relevo generacional?

-Es un cúmulo de circunstancias. Son cuatro o cinco jugadores únicos que han sabido explotar al máximo su potencial, físico y mental. Los jóvenes que llegan no terminan de conjugar esas cualidades. Les falta consistencia y es difícil mantener esa regularidad.

-¿Qué valora más del tenis?

-Es un deporte muy justo. Los puntos no los puedes comprar. Aprender muchas cosas en cada partido. No dependes de un jurado, ni de un árbitro. Sólo de ti. Todo eso permite que cuando ganas lo valoras más. No sé de casos de tenistas que hayan vencido jugando peor que el rival.

-¿Le gustaría comentar otros deportes, hacer incluso un programa?

-Siempre estoy abierto a otras posibilidades. Me encanta entrevistar a los deportistas. Soy muy observador, desde que jugaba, y eso me sirve a día de hoy.