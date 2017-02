"Antes de una tercera Inés yo recibo una llamada y acepté volver"

Irene Visedo regresó a Cuéntame cómo pasó en la anterior temporada y se reencontró con sus compañeros que también son para ella una familia en la vida real. Siete años después regresó la actriz que daba vida a Inés Alcántara, artista en la ficción, madre soltera y siempre combativa en el barrio de San Genaro.

-Quince años después sigue encarnando a Inés Alcántara ¿cómo siente que ha pasado el tiempo?

-Tengo una sensación extraña. Yo estuve en los primeros ocho años de Cuéntame y siete fuera. Ya me pareció mucho tiempo y cuando volví sentía que todo estaba adormecido en mí. Fui recuperando las sensaciones de Inés de manera natural. Me había olvidado del personaje, pero ella seguía estando ahí. El paso del tiempo es siempre subjetivo, pero hay cosas que cuesta superar, como haber visto crecer día a día a Ricardo Gómez.

-¿Cómo es su relación con Ricardo, que pasó de ser Carlitos a ser Carlos, pero bien?

-Mantuvimos la relación cuando yo no estaba en la serie porque es un hermano verdadero para mí. El paso del tiempo lo contemplo a través de él. No salgo a veces de mi propia sorpresa de haber estado en esta serie tantos años.

Me olía que nos quedábamos en TVE y no en A-3. De esas veces que hay revuelo y todo vuelve a su cauce"

-¿Qué tal se llevan los actores de Cuéntame en general, tras los comentarios que lanzó Pilar Punzano, quien la relevó como Inés?

-Tenemos una sensación de familia y te aseguro que no es una pose ni un tópico. Lo trasladamos a la pantalla de forma inevitable porque no podría ser de otra forma. Somos compañeros, amigos, pero también cada uno en la vida real ocupa el lugar de la ficción. Priman los roles que cada uno tiene entre los Alcántara.

-Entonces, María Galiana es una tercera abuela para usted.

-A María Galiana la disfruto mucho como abuela. Precisamente una de mis abuelas murió poco antes de comenzar a grabar la serie en 2001. Con María Galiana he hablado mucho a lo largo de estos años. Tiene un tremendo sentido del humor. En ese sentido el roce hace cariño. También es el cariño con los espectadores, nos habéis visto crecer.

-¿Cómo se vivió el cambio de Pilar Punzano y su regreso?

-Con Pilar Punzano tengo buena relación. Sentí llegar en el final de una tormenta. No fue una cosa de quitar a una y poner a la otra. Antes de llamar a una tercera Inés yo recibo la llamada y acepté regresar. No hubo nada más.

-¿Su personaje puede ser el que más tumbos ha venido dando desde que arrancó la serie?

-Va de disgusto en disgusto. Inés es un personaje muy pasional, confunde la pasión con la emoción, o viceversa. Esa montaña rusa en la que vive afecta a su familia. A los demás le pasan también cosas, pero a Inés, más. Pero ojo con la hermana pequeña. María viene fuerte, con mucho carácter también.

-Usted tenía en 1985 la edad de María, más o menos ¿se reconoce en ella?

-Por supuesto. Cuéntame comenzó contando un pasado de España que yo no había vivido y ya en los 80 empiezo a compartir recuerdos.

-La proximidad de Cuéntame es porque nos reconocemos en las vivencias de los personajes...

-Cuando recuerdas lo tuyo Cuéntame tiene más sabor. Ha pasado tiempo, pero muchos tienen cerca aún el referéndum de la OTAN, el IVA, los primeros divorcios, el trato hacia las madres solteras...

-Toni regresa como reportero en TVE. La serie en estos capítulos es un homenaje a la cadena.

-Así es, Toni entra en los informativos. En mi caso, como madre soltera, puedo ser por fin independiente porque me salen trabajos con continuidad. Uno de ellos es el del dramático de TVE El baile, sustituyendo a Marisa Paredes. En Cuéntame se nota la presencia de Joaquín Oristrell, que fue guionista en la cadena en aquellos años.

-Pero podrían estar ahora en Antena 3. De hecho durante varias semanas Cuéntame cómo pasó fue una serie de Atresmedia.

-Fue un tiempo de incertidumbre para todos nosotros. No teníamos más noticias de lo que aparecía en los periódicos. Me olía que nos íbamos a quedar, de esas veces que hay mucho revuelo pero que las aguas al final vuelven a su cauce. No me sorprendió que nos quedáramos en TVE.

-Pero el final de la temporada pasada sí que olía a despedida definitiva en La 1.

-No fue intencionado. Se escribió ese final sin saber nada de lo que iba a surgir después. Con Cuéntame ha habido guerra de muchos intereses. Son juegos de adultos que a veces parecen juego niños.

-¿Cómo encajaron Imanol Arias y Ana Duato las críticas sobre el fraude fiscal de su gestor?

-Son muy profesionales. Asumen las circunstancias, pero nada de eso ha influido en el rodaje.