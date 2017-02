"Soy tímido, pero cada vez me suelto más en un plató"

El recién estrenado concurso familiar de Canal Sur Aquí como en casa incluye esta noche una sorpresa: la visita de José María Ruiz, el joven sevillano ganador de La Voz Kids 2. El cantante dará una sorpresa a una de las niñas participantes, propondrá una divertida prueba nueva a los concursantes y, además, cantará algún tema de su disco, Y ahora. El joven artista de Puebla del Río está "encantado" de su paso por el programa, presentado por Miguel de Miguel y producido por Secuoya Contenidos.

-¿Se lo ha pasado bien interviniendo en 'Aquí como en casa'?

-Ha sido genial. Me ha encantado el concurso porque sirve para que la familia se conozca mejor. Tiene pruebas muy divertidas, como la nueva que yo propondré esta noche que, por supuesto, es musical. Miguel (de Miguel, el conductor) es un tío genial y nos hemos reído muchísimo. Habrá más de una travesura (risas). Además, la sorpresa que le he dado a una fan mía, ¡será increíble!

-¿Cómo lleva este mundillo, el del espectáculo, la popularidad y todo eso?

-Muy bien. Aún me cuesta asimilar que gané La Voz y que la gente me conozca por la calle, me pare, me pida fotos... Pero es un privilegio y ahora tengo claro que lo que quiero en la vida es dedicarme a la música.

-Antes de La Voz (Telecinco), ya había participado en Menuda noche, también en la autonómica. ¿Cómo recuerda esa etapa?

-Me sirvió para acostumbrarme a estar delante de las cámaras. Yo soy tímido, y entonces tenía 8 ó 9 años, pero cada vez estoy más suelto en un plató. De todas formas, no era lo mismo cantar allí, en Menuda noche, delante de un público pequeño y que estaba cerca de ti, a hacerlo en La Voz, con un auditorio lleno... Pero estoy muy agradecido a los dos programas y los dos me han servido para aprender mucho.

-¿De dónde le viene la vena artística? ¿En su familia canta alguien?

-Mi madre, no. Mi padre sí, y a muchos familiares por parte de mi padre les encanta la música. Pero de forma profesional nadie de mi familia se había dedicado a este mundo antes.

-¿Qué le dijeron sus padres cuando les comunicó que quería participar en La Voz?

-Mi madre no quería porque decía que soy muy chico para este mundo. Pero, poco a poco, se fue sintiendo muy orgullosa y ya cuando gané... ja,ja,ja. Vamos, ahora está convencida de que lo mío es la música. Ahora toda mi familia están encantados con que sea cantante.

-Imagino que su madre no querría porque el mundo de la música es muy complicado, y usted muy joven.

-Sí, claro. Yo ya lo sé, que un día estás arriba y otro abajo, que por ahí fuera hay muchos artistas buenos sin trabajo. Pero pienso ponerle mucho trabajo y esfuerzo a esto, es mi sueño.

-Manuel Carrasco, su 'coach', se quedó prendado de su toque flamenco. ¿Qué consejos le ha dado?

-Que no se me suba a la cabeza, y que trabaje mucho. Antonio José, el ganador de La Voz 3, también habla mucho conmigo. Una vez me dio una charla de media hora... seguida, ¡sin parar! (risas). Pero todos buenos consejos sobre música y sobre la fama que pienso tener muy en cuenta.