"Esto va de 'cocinar' un poco las noticias de la actualidad"

El tándem Dani Martínez-Flo vuelve a la televisión y lo hace con un programa a su medida en Cuatro. Dani&Flo es un show de noticias que pretende relanzar desde hoy las tardes del segundo canal de Mediaset evocando el espíritu de Tonterías las justas (también de Cuatro) pero teniendo en cuenta que los seguidores de esta franja y de este dúo de humoristas se han hecho mayores y ya no se conforman con el entretenimiento puro y duro; hay que darles una dosis extra de contenido, y si es de calidad, mejor.

-¿Qué veremos en 'Dani&Flo'?

-Las noticias del día, haremos un repaso por todo de lo que se está hablando, siempre bajo nuestro prisma. Esto va a ir de cocinar un poco las noticias de la actualidad, darles nuestro toque, que es humorístico por supuesto, pero será un humor que no hiera sensibilidades, sin meternos en complicaciones.

-¿'Dani&Flo' será una revisión de 'Tonterías las justas'?

-No, es otro programa diferente completamente. Tonterías... era entretenimiento puro; eso nos valía hace ocho años, pero ahora no. Un ejemplo: entonces poníamos vídeos de internet que no había visto mucha gente, y los comentábamos. Ahora todo eso está más que trillado, todos lo hemos visto casi todo ya. ¿Qué queremos crear el mismo ambiente, divertido e informal? Eso sí, pero con más contenido.

-Es que se emitirá incluso en la misma franja, la de tarde. La comparación es inevitable.

-Yaaa. Bueno, el espectador de esta franja ha envejecido. Tonterías... iba dirigido a un público de entre 13 y 25 años, el que veía la tele a esa hora. Ahora, la audiencia de la tarde es más adulta. Queremos que se enganchen al entretenimiento, sí, pero contando cosas también, no sólo a la fiesta porque sí.

-¿Les asusta la competencia? ¿'Zapeando' y demás...?

-No. Serían competencia si hiciéramos el mismo programa, pero vendemos cosas muy distintas. Es cuestión de elección.