Son tres pero prácticamente forman un bloque como personaje en Allí abajo, los lunes en Antena 3. Las vecinas de Carmen (María León) son Luci (Carmina Barrios), Piedad (Antonia Gómez) y Merche (Carmen Frigolet). En el caso de ésta la ficción de Antena 3 le permitió reencontrarse con el público que la seguía como Chari (y el Currito, que interpretaba el ubicuo Paco Tous), en Senderos de gloria; o Humildad o la fresca Quisca, novia del legionario, en Moranquissimo.

-Después de cuatro temporadas las vecinas se han afianzado en el cariño de los espectadores de toda España...

-Las vecinas se han ganado más sitio en Allí abajo porque son unos personajes muy reconocibles y queridos. Estamos siempre pendientes de Carmen y, como están siguiendo los espectadores, lo va pasando un poco mal, tanto por sus responsabilidades como por su momento personal con Iñaki y la hija de ambos, Elaia.

-¿Van a enseñar a bailar sevillanas a la niña?

-Hombre, Elaia aún es muy chica, pero representamos a esa familia que deja su sello para que las nuevas generaciones vivan en sus tradiciones. No le va a gustar eso a Iñaki, que es muy suyo, pero yo estoy dispuesta a enseñarle sevillanas cuando pasen los años.

-Como la Trinidad, las vecinas son tres, pero en realidad es como si fuera una sola.

-Es un trío muy particular, pero muy corriente en la vida cotidiana. Somos casi como un solo personaje y eso permite que tengamos un diálogo muy picado, muy divertido, respondiéndonos entre nosotras. El público por eso se ve reflejado en las tres: Somos las vecinas que tienen enfrente. Y tengo que reconocer que Merchi es la más cotilla de las tres...

-¿Y cómo se llevan ustedes en la vida real?

-Pues tan bien como en la ficción. En una comedia no podrías llegar al rodaje con la cara larga, costaría mucho más. Tenemos una buena relación entre nosotras y con María, que para eso está ahí su madre. Carmina es una mujer con un ingenio increíble. Son personas que saben vivir. Yo aprendo mucho de ellas y del resto de compañeros. Es un ambiente sensacional.

-¿Dónde están sus casas?

-Las casas de las vecinas están en Monsalves, donde se ruedan todas las escenas del hospital. Cuando salimos a la ventana es la fachada de una casa de Triana.

-¿Cómo ha sido el reconocimiento en Isla Cristina natal?

-Me han premiado los lectores de La Higuerita. Yo no contaba con la distinción porque competía con Manuel Carrasco, ja, ja. El público ha reconocido el liderazgo de cada semana que tuvo la tercera temporada de Allí abajo. No hay muchos espacios que tengan esa constancia en el prime time.

-Y le paran por la calle...

-A cada rato. Es un honor sentirte querida por el público. Te cuentan qué les parece la serie, qué harían si fueran los guionistas. En este país todo el mundo sabe de televisión.