"No veo 'OT', pero les deseo lo mejor"

Concursar en Gran Hermano VIP supuso para Carlos Lozano su regreso a la televisión de nuestro país. Al salir de la casa le llegó su mayor premio, Mediaset le ofreció presentar Granjero busca esposa. Tras el éxito del año pasado el presentador vuelve a ponerse al frente del dating show los miércoles por la noche en Cuatro.

-Después de años alejado de la televisión en nuestro país ha vuelto a encontrar su hueco...

-Son ya muchos años y yo soy muy trabajador. Tuve el bache de cuando estuve en Perú pero aproveché la oportunidad que se me dio allí, hice muchas cosas. Luego volví a España y entré en GH VIP y tuve la suerte de que me fue bien. A otros compañeros míos no les ha ido tan bien pero a mí sí.

-¿Qué significa para usted Granjero busca esposa?

-Es el premio de mi vida, que me dieran un formato tras salir de Gran Hermano. Es un reality fresco, puro… Ya es la segunda edición, el año pasado funcionó muy bien y espero que este año ocurra lo mismo, aunque nos ponen una competencia dura. No puedo contar nada pero prometo que va a ser una edición muy emocionante. Lo que más me gusta de este programa es que hace feliz a la gente. Tanto a granjeros y pretendientes, como a espectadores.

-¿Echa de menos los platós y el directo o prefiere las granjas?

-Por supuesto que lo echo de menos. Yo soy de estar cuatro horas en directo. Pero en las granjas estoy encantado, es una gran oportunidad que me ha dado Mediaset y aquí me siento como en mi casa.

¿Le han ofrecido más proyectos en Mediaset-Estamos en ello. En Mediaset hay muchos profesionales con formatos estupendos y yo he sido el último en llegar y sé que tengo que ponerme a la cola. Soy el chico que tapa los agujeros y estoy encantado.

-¿Volvería a marcharse de España si le falta trabajo?

-Por supuesto. En Perú estuve dos años y medio y además de trabajo encontré el amor. A mí no se me caen los anillos. Lo que tengo claro es que no me voy a quedar en casa esperando a que me llamen.

-Es inevitable preguntarle por Operación Triunfo...

-No me molesta que me pregunten por Operación Triunfo, es normal. No lo veo. No es mi edición, no es mi tema. Les deseo lo mejor. Ahora han decidido hacer otras cosas, querían gente nueva y es una etapa que para mí ya pasó. Lo que pase ahora es problema de Toñi Prieto y Tinet Rubira. Fueron compañeros míos y yo lo que les deseo es que les vaya bien

¿Cómo recuerda la primera edición del programa

-Es indiscutible que como la primera edición no habrá ninguna. Hacíamos un sesenta y tres por ciento de audiencia. Y eso que no teníamos el boom de las redes sociales, que con eso debería ir aún mejor. La primera tuvo un casting redondo, fue una edición mágica. Bisbal, Bustamante, Rosa… Son únicos. Tengo mucha confianza con los concursantes y les tengo mucho cariño a todos. Hasta con Alejandro Abad me llevo bien.