Abrazo fraternal, primera batalla en el ruedo

Manuel Díaz 'El Cordobés', a quien su padre, Manuel Benítez 'El Cordobés', no ha querido reconocer y su hermano Julio Benítez, que también se anuncia con el mismo apodo, se darán su primer abrazo fraternal en el patio de cuadrillas de Morón de la Frontera el próximo 11 de marzo, a las cinco de la tarde, en lo que supone su primera batalla en el ruedo juntos, en un festejo mixto que encabeza el rejoneador Diego Ventura y en el que se lidiarán seis toros de Las Monjas.

El espectáculo, que ha levantado una gran expectación mediática más allá del aspecto taurino, se ha presentado en una multitudinaria rueda de prensa en el Hotel Colón.

Si las circunstancias de la vida los tenía alejados, será el toro quien les una, como así apostillaba el crítico Enrique Romero, quien presentaba el acto.

Manuel, un maestro en la comunicación, y Julio, bastante tímido, desvelaron varios aspectos de este encuentro fraternal-taurino, coincidiendo ambos en que “todo ha surgido muy rápido”. Manuel añadió que su hermano Chema ha sido pieza clave y que su madre -María Dolores Díaz- lo ha aceptado muy bien y Julio sostuvo que, por su parte, el apoyo recibido lo ha tenido con su apoderado, el maestro Tomás Campuzano.

¿Esta de acuerdo Manuel Benítez 'El Cordobés', quien hasta ahora ha dado la espalda a Manuel? “A mí no me ha dicho ná” respondió entre risas de los asistentes el propio Manolo Díaz, quien llegó a sentenciar que le gustaría, pero que “miedo me daría que estuviera en el patio de cuadrillas”; entre tanto Julio declaraba que lo desconocía. Tampoco se sabe si el patriarca estará presente en esa corrida, lo que despierta un gran morbo en la prensa rosa o bien si alguno de sus hijos le brindaría una faena, en caso de que asistiese.

En cuanto a lo que supone la corrida, Manuel dio las gracias a su hermano por aceptar el reto y aseveró que “es la corrida más importante de mi vida” ya que trasciende lo taurino.”Mi sueño era anunciarme con El Cordobés -Manuel Benítez- y me voy a anunciar con El Cordobés -Julio Benítez-. Por su parte, Julio anunció que se encontraba “muy contento, como en una nebulosa”.

Unidos como hermanos, ambos coincidieron que lucharán “por ser el mejor en el ruedo”. La primera cita: 11 de marzo en Morón.