Aguado-Serna duelo sevillano

Aprieta el calor en El Parralejo, la sede de la ganadería con la que Pablo Aguado y Rafael Serna se medirán, en mano a mano, en el festejo del próximo jueves en Sevilla, con motivo de la festividad del Corpus; el cartel más fuerte del ciclo de novilladas picadas de este año. Saltan al ruedo de la placita de tientas varias vacas, entre ellas las bautizadas como Arrabalera o Gloriosa. Muchos matices en cada una de ellas y buen toreo a cargo de ambos, que se despiden el próximo jueves de la Maestranza como novilleros, a la espera de tomar la alternativa en la Feria de San Miguel.

José Moya, propietario de la vacada, junto a su representante, Rafael Molina, sacan sus notas donde viene la procedencia de las vacas que se tentarán. Ya no manejan los ganaderos aquellos vetustos libros en los que se anotaba todo a mano. El listado, con las reatas y todas las apreciaciones necesarias de cada ejemplar, viene marcado por el proceso informático y sobre el mismo vemos que van anotando el comportamiento de cada res.

Entre tanto, los valores más experimentados de la cantera sevillana, Pablo Aguado y Rafael Serna, echan hasta la última gota de sudor en un ruedo alisado bajo un sol de justicia. Ambos se gustan y disfrutan toreando. Llevado a términos teatrales, es un ensayo general. Pero como "aquí todo es de verdad y no de mentirijillas", como dijo el actor Julián Romea a Cúchares, cuando le gritaba que se acercase a una res peligrosa, vivimos un susto, afortunadamente sin consecuencias, en una caída de Serna, quien se hace él mismo el quite desde la arena.

Tras el tentadero, los dos espadas, junto al ganadero, se aproximan a un cercado en esta finca de 400 hectáreas que está situada en el término de Zufre. En un quebrado, con fondo de encinas y alcornoques, aparecen los ejemplares de la novillada reseñada para el evento -procedencia Jandilla y Fuente Ymbro-. A ambos les gustan las hechuras de los novillos, resguardados bajo la sombra de un árbol.

Sobre sus experiencias en el ruedo con esta ganadería, donde han tentado en varias ocasiones, Aguado afirma: "He matado tres novilladas, cortando orejas en Olivenza y Sevilla". Y Serna dice: "La única que maté, en Sevilla, se movió mucho en una tarde con gran ambiente".

Una ganadería que para Serna "tiene mucha clase y mucho fondo y sobre la que Aguado añade que "sale con la movilidad necesaria para que llegue al público y haya emoción".

Sobre este desafío, este duelo que les espera sobre el albero de la Maestranza, Aguado, muy serio, explica: "En el ruedo no hay amistad ni con Rafa ni con nadie. Con Rafa mantengo una rivalidad especial al tener una carrera muy paralela". Y Serna, que mira a su compañero, lo ratifica: "En la plaza no hay amistad ni nada. Con Pablo es con el que más he toreado. Es un grandísimo torero y te hace sacar lo mejor de tí".

Les preguntamos en qué ganan a su contrincante. Aguado, tras sonreír, asevera con firmeza: "Le puedo decir en lo que es mejor que yo: tiene mucho dominio del escenario y anda muy seguro por la plaza". Y Serna califa a su compañero: "Pablo maneja muy bien el capote, en la chicuelina, en la verónica... en los quites".

Los dos toreros han llevado una carrera paralela. Aguado llega a la cita tras 39 novilladas picadas y será su quinta actuación en esta temporada. Y Serna ha sumado entre España y América una treintena y este año cumple la tercera. Su último paso, sin fortuna, por una plaza de primera categoría tuvo lugar en Las Ventas el pasado 22 de mayo en San Isidro. Aguado define aquella tarde como "complicada para los dos. La novillada no fue nada fácil. Y si a eso se suma el escenario y la presión... Fue una novillada difícil". Y Serna remata: "Fue una tarde muy complicada para estar delante del toro, de la gente. No fue un día muy agradable".

¿Qué se juegan en este mano a mano?

Rafael afirma: "Sevilla es una tarde muy especial en el calendario. Un triunfo aquí cambia mucho el devenir de la temporada". Y Pablo responde: "Hombre, pues siempre te juegas tu crédito, tu caché por así decirlo. Esto te lo juegas cualquier día, pero en Sevilla todavía más".

Un éxito importante incrementaría sus contratos de cara a la alternativa, sobre la que Aguado -con Ponce de padrino y Talavante de testigo, con toros de Garcigrande-, refiere: "Es un cartel soñado, pero lo veo muy lejos". Serna -quien recibirá los trastos de manos de Manzanares, con Roca Rey de testigo y toros de García Jiménez-, afirma: "La empresa nos ha dado un trato magnífico a dos toreros de Sevilla. A la larga te vale. Pero hay que puntuar todos los días".

De cara al futuro inmediato, como preparación, sudaron y se gustaron con capote y muleta en la placita de tientas de El Parralejo, a un paso de la novillada que lidiarán el próximo jueves y que califican como "bonita y muy de Sevilla".