Aguado y Serna rivalizan ante la prensa con su mano a mano

La empresa Pagés celebró ayer un encuentro informativo en el Hotel Gran Meliá Colón con los novilleros sevillanos Pablo Aguado y Rafael Serna, que componen el cartel del próximo 15 de junio en Sevilla, festejo con motivo de la festividad del Corpus. En el acto también estuvo presente Ramón Valencia, empresario de la plaza.

Los jóvenes protagonistas comenzaron hablando sobre la relación de ambos con el público de Sevilla. "Desde que empezamos hemos ido de la mano, hemos tenido carreras paralelas en el tiempo. Desde sin caballos hemos atraído mucho público joven a la plaza y ahora lo hemos seguido manteniendo", dijo Aguado en su primera intervención.

Preguntados por su rivalidad en la plaza, Serna comentó sobre Aguado: "Es un torero de los que en el patio de caballos ya te está exigiendo. Es de los toreros que nunca quieres que le embista un toro, porque con algo que le ayude le corta la oreja. Es tanta la rivalidad que te hace sacar lo mejor de ti mismo". Por su parte, Aguado dijo sobre Serna: "Torear con él me da un plus de motivación por nuestra trayectoria juntos. Sé que puede dar un altísimo nivel, lo ha demostrado sin caballos con la Puerta del Príncipe. Pisa muy seguro, transmite mucho al aficionado y con la espada es envidiable. Como él ha dicho, también me hace sacar lo mejor de mí".

"La gente piensa que queremos dar una imagen de rivalidad de cara a la prensa, pero es una rivalidad de verdad, no es un montaje. En la plaza nos sacamos los dientes, hay días que no nos miramos en el patio de cuadrillas y nos matamos en los quites. Siempre intento estar mejor que él", explicó Serna.

Aguado lo corroboró: "No hay dos versiones, es la verdad. Los dos nos motivamos mucho y queremos ser los mejores. En nuestro caso se aumenta porque es la misma afición y es el mismo público y después hay comparaciones. La rivalidad siempre ha existido y existirá, y si hay que pasar por que el otro fracase estamos dispuestos a ello. Eso cuando toreamos juntos".

La alternativa de ambos en la próxima Feria de San Miguel fue otro tema por el que preguntaron los medios. Pablo Aguado dijo al respecto: "La opción ha sido la más acertada. Siempre digo que a camino largo, paso corto. Cuando tomas la alternativa pasas a competir con los mejores y tienes que estar preparado".

Del mismo modo, Serna dijo: "Siempre me planteé tomarla a final de temporada, así la empresa que me apodera en México me da esa continuidad de seguir toreando en la campaña americana".