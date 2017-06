Aguilar se recupera bien de la cornada interna sufrida en Las Ventas

Alberto Aguilar, quien sufrió en la corrida del pasado miércoles en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid un pitonazo de su segundo toro que le produjo una cornada interna con rotura de aponeurosis y músculo vasto interno, se recupera satisfactoriamente. El diestro ha manifestado que, por encima del dolor físico, le duele el trato que tuvo el palco al conceder la vuelta al ruedo al toro Liebre, de Rehuelga, un premio a todas luces exagerado y que el público no solicitó. El madrileño ha señalado a Aplausos: "Si para el palco y una gran parte del público ese quinto era de vuelta al ruedo, entre 10 y 15 toros de este San Isidro tendrían que haberlo sido -sin ir más lejos algunos de la corrida de Jandilla- e, incluso, algunos de ellos indultados. Tiene que haber un mismo criterio todos los días, se han cortado orejas con estocadas atravesadas. Estas corridas son difíciles y, si encima nos lo ponen más complicado aún, nos hacen verdaderamente duro el camino a los toreros que matamos este tipo de encastes".

Alberto Aguilar hace balance de su paso por San Isidro: "No he tenido suerte con los lotes. La corrida de La Quinta no fue mala pero no sirvió para triunfar. El primer toro de Rehuelga fue un toro incómodo. El segundo tuvo opciones. Creo que lo he dado todo y no me he dejado nada en el tintero. Estoy orgulloso".