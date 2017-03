Andrés Roca Rey, baja este fin de semana en Castellón y en Cieza

El matador de toros Andrés Roca Rey no podrá cumplir sus compromisos este fin de semana debido a las secuelas del percance que sufrió en la plaza de toros de Andújar el pasado 12 de marzo.

El neurólogo sevillano Francisco Trujillo, quien ha atendido al diestro limeño, afirma que Roca Rey presenta "una contusión sacro-lumbar que condiciona un dolor invalidante y le imposibilita la movilidad normal, impidiéndole desarrollar sus tareas laborales normales". Debido a ello y según explica a esta redacción su apoderado, José Antonio Campuzano, "no podrá torear ni en Castellón -hoy- ni en Cieza -mañana-. Veremos estos días cómo evoluciona y si puede estar recuperado para el 6 de abril en Lisboa. Hasta que no esté bien no hay fecha para el retorno".

Roca Rey, en su página oficial y en la misma línea que nos indicaba su representante, asegura que volverá a los ruedos "cuando me encuentre al cien por ciento porque no me gusta llegar a la plaza y engañar a nadie. Tengo que estar pleno de facultades para poder jugarme la vida".