Ángel Peralta y Ventura recogen los trofeos de Carrusel Taurino

El mundo del rejoneo, representado por Ángel Peralta y Diego Ventura, fue homenajeado en los Premios Carrusel Taurino, que concede Canal Sur Radio.

En un acto que se celebró ayer a mediodía en la Fundación Cajasol y se retransmitió en directo por la radio del canal autonómico, se entregó el trofeo a Diego Ventura por "su momento de plenitud profesional" y a Ángel Peralta en reconocimiento a su trayectoria, ya que es "un referente histórico del toreo a caballo de todos los tiempos".

Los premiados recibieron los trofeos -sendas cabezas de toro- de Inés Alba, directora operativa de Canal Sur Radio y Televisión, y de Joaquín Durán, subdirector general del ente público andaluz, en un acto que contó con los informadores taurinos de la casa: Enrique Romero, Juan Ramón Romero y Bartolomé Martos.

En el caso de Diego Ventura (Lisboa, 1982), este premio se concede por lo realizado durante la temporada 2016 en el conjunto de plazas andaluzas donde deslumbró con su dominio y buen toreo y su magnífica cuadra de caballos; en concreto, teniendo en cuenta las plazas de Sevilla, Huelva, Antequera, Jaén, Granada, Málaga, Algeciras, Lucena, El Puerto de Santa María y Osuna.

El torero de La Puebla del Río recogió emocionado el galardón y afirmó: "Supone un reconocimiento a cuánto nos ha costado llegar hasta aquí. Y hablo en plural porque nada hubiera sido de mí sin el apoyo de mi familia, que tanto expuso cuando más difícil era hacerlo". Ventura recordó fundamentalmente a su padre, Joao Antonio Ventura, el artífice de su carrera, que desde sus comienzos trabajó para Diego, quien explicó: "Es la persona que siempre estuvo cerca, la que no dudó ni cuando se ponía todo más difícil, quien más me exigió, pero también quien más me apoyó cuando comprobó que yo iba en serio". El jinete sevillano-lisboeta añadió que quería compartir con toda su gente de La Puebla del Río esa felicidad, "porque fue clave venir aquí y respirar este aire". Y, de una manera especial, Ventura hizo hincapié en lo emocionante que para él era recibir este premio junto al maestro Ángel Peralta, "un genio que fue mi primer ídolo. Cuando tenía seis años, fue el maestro quien me ofreció ponerme delante de mi primera becerra. Estar hoy aquí a su lado es un sueño cumplido".

Por su parte, Ángel Peralta se mostró feliz por el momento que atraviesa actualmente el rejoneo: "Se torea a un nivel increíble, impensable, y lo mejor es que no hay techo mientras haya artistas capaces de crear". Don Ángel nos rescató a un Diego Ventura infantil, de quien dijo: "Supe que iba a ser torero desde que lo veía de niño montar en una escoba y hacer las cosas que hacía y que se inventaba".