Críticas de la Unión de Abonados de Sevilla a la empresa Pagés

La Unión Taurina de Abonados y Aficonados de Sevilla ha respondido a través de un comunicado a los medios de comunicación a las manifestaciones del empresario de Sevilla cuando afirmó hace unas fechas que en la pasada Feria de Abril "el público no ha respondido como debía".

Según esta entidad, "este pensamiento, aun siendo cierto a medias, indigna a los aficionados. Señor Valencia, el aficionado, sea abonado o público ocasional no tiene obligaciones con la empresa ni con la plaza y menos le debe nada a nadie. La oración correcta es precisamente lo contrario de lo que afirma el empresario. Desde hace mucho tiempo la empresa Pagés no responde como debe, y por eso debe reflexionar muy seriamente las causas del descenso brutal de abonados y el porqué de la no recuperación de las cifras de antaño. La empresa de Sevilla ignora el término diálogo con abonados y aficionados. Su soberbia le impide cualquier análisis coherente y piensa que su oferta debe ser plenamente respondida a tope para llenar la plaza. Craso error. La difusión y promoción atractiva de la Fiesta crea aficionados y ustedes quieren público que pague y no pregunte..."

"Estamos hartos de que la empresa confeccione carteles con ganaderías impuestas por los toreros. Estamos hartos de sufrir en la plaza las molestias de unos tendidos que no ofrecen comodidad ni seguridad. En Madrid se van a modificar. En Sevilla no existe ni proyecto. Y la autoridad sumisa y callada mira para otro lado mientras se siente cómoda en sus burladeros del callejón. Estamos hartos de financiar a la empresa con muchos meses de antelación toda la temporada. Exigimos fraccionar el abono en Feria de Abril, novilladas con picadores, sin picadores y feria de San Miguel".

La Unión Taurina de Abonados y Aficionados de Sevilla cierra este comunicado afirmando: "Sabemos que éstas y otras reivindicaciones caerán en saco roto, pero no crea, señor Valencia, que el público y el aficionado tienen el deber de responder a su oferta taurina. Es usted el que, si quiere ganar dinero, tiene la obligación de ofrecer un programa de abono atractivo y moderno, adaptado a estos tiempos, para recuperar el tiempo perdido".