Curro Díaz, Del Álamo y Lorenzo, con 'cuadris', en Palos

El empresario Jorge Buendía ha presentado el cartel de la corrida de toros que se celebrará en la Feria de San Jorge de Palos de la Frontera el 21 de abril, con Curro Díaz, Juan del Álamo y Álvaro Lorenzo, con toros de Cuadri. En el acto, estuvo acompañado del alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, y del ganadero Fernando Cuadri.

Según explica Jorge Buendía: "Estoy contento y muy ilusionado con este cartel en el décimo aniversario de la plaza de toros de Palos de la Frontera. Por un lado, es la primera vez que contrato una corrida de Cuadri en una de mis plazas, lo que me hace mucha ilusión. Es una ganadería que tiene una camada muy corta y sus toros suelen lidiarse en plazas de primera categoría. La corrida es muy seria y espero que los toros embistan. En este caso el cartel no es el habitual con figuras, que es el que he organizado en otras ediciones, pero sí con unos toreros muy importantes y de primer orden como son Curro Díaz, Juan del Álamo y Álvaro Lorenzo. Es un cartel importante y tengo ilusión en que el público acuda el próximo 21 de abril a Palos de la Frontera".

Fernando Cuadri expresó durante la presentación la exigencia y su "satisfacción por lidiar en un pueblo tan cercano a mi casa -Trigueros-, apenas a diez kilómetros".