David de Miranda será operado en Salamanca en los próximos días

“Desencanto se llamaba, 580 kilos de toro, alto, imponente, negro zaíno, mal encarado y el sobrero que no tenía que haber sido lidiado. Fue el último astado de la tarde, el séptimo, y se convirtió en el protagonista para mal de la corrida de toros de las fiestas de San Agustín. Una dura cogida sobre David de Miranda dejó al joven matador inconsciente sobre el suelo, haciendo temer lo peor a todos los allí presentes. Instantes antes de la fuerte cogida sobre el de Huelva, el animal había derrumbado al caballo en el tercio de varas, dejando atrapada la pierna del picador durante más de un agónico minuto en la que el astado no dejó de embestir sobre el equino, que tuvo que ser arrastrado por los toreros fuera de la plaza sangrando abundantemente y prácticamente sin moverse”.

Así comienza la crónica de la tarde de feria en Toro el redactor de La Opinión de Zamora, presente en la plaza.

Poco antes, a través de la radio, las palabras de un taurino como Diego Robles encendía las alarmas de quienes andábamos pendientes del resultado del festejo.

“Ha tenido mala suerte el más joven de la terna porque el toro le ha echado mano de mala manera y nos ha dejado a todos preocupados”, comentaba el experimentado taurino, que acompaña al jerezano Padilla, uno de los primeros en saltar al ruedo.

Comenzaba esa particular odisea para Miranda. Fue trasladado hasta la UVI móvil de la plaza toresana, donde los doctores le inmovilizaron y ordenaron su traslado al hospital Virgen de la Concha. Una vez hospitalizado, los facultativos decidieron de madrugada su traslado al hospital salmantino Virgen de la Vega ante la ausencia de unidad de neurocirugía en ese centro. Ahora, tras aquellos duros momentos vividos en la tarde del domingo, el torero onubense ocupa una de las habitaciones del citado complejo hospitalario. Hasta allí fue trasladado con fuertes dolores en ambulancia desde el hospital zamorano y un equipo de neurocirujanos le intervendrá con el fin de reducir la fractura de las tres vértebras cervicales dañadas y evitar posibles daños neurológicos que hasta ahora no se han producido.

El diestro permanece ingresado en planta consciente y con movilidad plena.

Jorge Buendía, apoderado del torero y empresario esa tarde en Toro, nos comentaba ayer mismo la gran impresión que les produjo a todos el percance de David por la pérdida de consciencia tras golpearse con el suelo. “Afortunadamente el toro se quedó encelado con el capote y no se cebó con el torero, que había quedado a su merced a escasos metros. Es algo inherente al oficio, pero cada vez que un toro le ha levantado los pies del suelo le ha dado muy fuerte”, comentaba su apoderado, quien reconoció que “realmente es una faena que tenga que pasar por el quirófano, pero lo importante es que no haya lesión medular porque eso es lo que más nos preocupaba al ver al torero tan inerte cuando lo recogimos del suelo. Ahora sabemos que queda una recuperación que va a ser larga y dura, pero que le va a permitir de nuevo volver a la profesión”, comentó Buendía, quien además añadió “que estamos esperando que pasen estas primeras horas y hoy los médicos van a decidir en qué momento operar. Calculamos que entre quince o veinte días no hay quien nos quite de estar aquí”.

No fue este que contamos el único momento de angustia de la tarde vivido con protagonistas de la tierra, porque hay que contar ese minuto larguísimo que José Cartes, el varilarguero sanjuanero de la cuadrilla del torero triguereño, padeció al quedar atrapada su pierna bajo el peso del caballo tras ser derribado por ese sobrero que finalmente terminó saltando al ruedo.

Afortunadamente el toro no terminó haciendo por él, y con la ayuda de compañeros y monosabios pudo liberarse mientras el cornúpeta hería certeramente al caballo.