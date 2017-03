"Después de tantos meses siento miedo e incertidumbre"

El torero gerenense Manuel Escribano reaparece hoy en la Feria de Fallas de Valencia, alternando con Juan José Padilla y Curro Díaz, con toros de Fuente Ymbro, tras la gravísima cornada que sufrió en Alicante el pasado 25 de junio y en la que un toro le hirió de máxima gravedad en el triángulo de Scarpa. Hablamos con Escribano momentos antes de que viaje hacia la capital del Turia.

-Manuel, por fin...

Es un día para disfrutar y, por supuesto, no quiero defraudar a nadie ni tampoco a mí mismo"Físicamente estoy al 70%. Lo supliré todo con moral... Voy a salir a tumba abierta como siempre"

-Ya está aquí. He luchado mucho para ello.

-¿Está recuperado al cien por cien?

-Me encuentro bien, aunque todavía hay muchas cosas por superar. Tengo problemas para mover el pie derecho. Físicamente estoy al 70%. Lo supliré todo con moral. Una vez que esté delante del toro no debe haber problemas.

-Incluso podrá poner banderillas.

-Sí. Yo quiero. Se verá sobre la marcha porque no he banderilleado en el campo para no lesionarme.

-El retorno es en una feria de primera, lo que supone mayor responsabilidad.

-Sí. Pero también mayor alegría. Es un día para disfrutar y, por supuesto, no quiero defraudar a nadie ni tampoco a mí mismo.

-¿Qué sensación tiene?

-Después de tantos meses y cuando quedan unas horas siento miedo e incertidumbre, que se despejará cuando salga el toro.

-¿Qué le preocupa más: el toro, el público...?

-Yo mismo. Debo de estar a la altura del toro y de una plaza de primera.

-Analice el cartel de hoy.

-La de Fuente Ymbro es una ganadería muy buena, de la que en Valencia siempre embisten dos o tres toros. Juan José Padilla es un torero que me ha ayudado mucho en lo personal y que, como Curro Díaz, atraviesa un gran momento.

-¿Saldrá a por todas?

-Sí, totalmente. Voy a salir a tumba abierta como siempre.

-¿Ha quedado encuadrado en los carteles de Sevilla como quería?

-Además de la corrida de Victorino quería otra que me han dado. Pero esperaba, deseaba, que hubiera sido en un cartel de lujo, con máximas figuras.

-¿Qué ha sido lo más duro en el calvario que ha sufrido?

-La recuperación física, que ha sido durísima. Estaba muy limitado. Ha habido momentos en que pensaba que no llegaría el día de volver a torear, con un dolor físico en mi pierna terrible.

-¿Qué espera en el futuro?

-Superar todo y volver al mismo nivel. Dar una buena imagen, con zambombazos como el que di en Sevilla. Quiero superar ese nivel, codearme con los de arriba y ser imprescindible en todas las ferias.