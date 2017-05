El matador de toros espartinero Javier Jiménez, que sufrió una cornada en el muslo derecho con dos trayectorias -de 20 y 15 centímetros respectivamente- el pasado viernes en Las Ventas, evoluciona favorablemente en la Clínica San Francisco de Asís de Madrid. El diestro, que respira satisfacción por su actuación en el ruedo venteño, donde contó con un mal lote, se muestra optimista y ya piensa incluso en la reaparición.

Javier Jiménez explica: "Estoy bien, muy bien. He pasado una buena noche dentro de lo que supone estar herido y con algo de fiebre. El doctor Máximo García Padrós -cirujano-jefe de la enfermería de la plaza de Las Ventas, donde fue operado- estuvo esta mañana y me ha dicho que la herida está bien, así como los drenajes. Ya no tengo fiebre".

En cuanto a la cogida, el torero sevillano afirma: "No me esperaba que se me viniera el toro de repente. De salida, con el capote, lo había visto mejor en su juego. Luego cambió. Era un toro enrazado. Lo peor fue que el viento se levantó cuando estaba toreando en ese momento. No podía controlar la muleta. Eso hizo que se orientara. Cuando dejó de azotar el viento, me dije: 'Por fin puedo torear a gusto'. Y en ese momento se tiró a por mí".

El espada se muestra satisfecho por lo realizado en el ruedo: "No puedo estar descontento. Hice lo que pude. Creo que se vio mi disposición. Vino la cornada. Estamos para eso. Eso entra dentro de lo que es la Fiesta. Otra vez tendré más suerte con el lote que me toque".

En cuanto a las previsiones médicas, el torero señala: "El doctor me ha dicho que si no hay problemas, el martes podré volver a mi domicilio. Tengo miedo incluso de llegar porque me tendré que poner de inmediato en manos del fisioterapeuta, José Antonio Salas, con el dolor que suponen las sesiones de fisio. Pero es que tengo que recuperarme de inmediato porque no quiero faltar a mi próxima cita. Espero reaparecer el 4 de junio en la plaza de toros de Nimes. Yo creo que estaré recuperado para ese día".

Por último, Javier Jiménez nos comenta una curiosidad: "Ha sido otra cornada en la pierna derecha. Me las dan todas en esta pierna y en la misma zona. El año pasado, en Zaragoza, también me fastidió el vasto interno, como ahora, a otra altura".