Ferrera acapara la mayoría de los premios de la Feria de Abril 2017

El matador de toros Antonio Ferrera ha acaparado la mayoría de trofeos que se conceden con motivo de la Feria de Abril 2017, principalmente en los apartados destinados al triunfador y a la mejor faena del ciclo abrileño. Así ha sucedido en los premios que concede la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, donde también ha sido premiado por el mejor toreo de capote.

En los premios Puerta del Príncipe, patrocinados por El Corte Inglés, Ferrera ha sido premiado con el trofeo al triunfador de la feria y Andrés Roca Rey por la mejor faena.

José María Manzanares ha ganado el trofeo a la mejor estocada que otorga la Maestranza.En una feria en la que se han lidiado un número considerable de toros que dieron buen juego, hasta el momento han sido premiados por distintos jurados: Derramado, de Victoriano del Río e Ilusión, de Jandilla, ganadería premiada también por el mejor encierro de la Feria por el jurado de Puerta del Príncipe; entre tanto el de la Maestranza ha concedido el trofeo a la corrida más completa a Victorino Martín.

La totalidad de premios concedidos hasta ahora por la Feria de Abril 2017 son los siguientes:

La Maestranza

El jurado de la Real Maestranza ha otorgado a Antonio Ferrera los premios al triunfador, mejor faena y mejor toreo de capote de la Feria de Abril de Sevilla. Sus rotundas actuaciones frente a la corrida de Victorino y la de El Pilar le han hecho acreedor de estos prestigiosos premios.

Mejor subalterno: Javier Ambel.

Mejor par de banderillas: Fernando Sánchez.

Mejor picador: Manuel Jesús Ruiz Román.

El premio al mejor rejonedor ha quedado desierto.

En el aspecto ganadero, el jurado ha consdierado como corrida más completa la de Victorino Martín y como mejor toro: Derramado, número 51, de 520 kilos, de la ganadería de Victoriano del Río, lidiado por Sebastián Castella el día 5 de mayo.

José María Manzanares ha conseguido el premio a la mejor estocada, por la que propinó el viernes 28 de abril, en la suerte de recibir, a un toro de Juan Pedro Domecq.

Asimismo, el jurado ha considerado contar con una mención especial a la ganadería de Miura por el 175 aniversario de su creación, que resolverá la Junta de Gobierno de la Maestranza.

Estos premios se entregarán en la pretemporada de 2018.

Puerta del Príncipe

El jurado de los XXXII Trofeos Puerta del Príncipe de El Corte Inglés ha designado a los ganadores de estos prestigiosos premios. Los premios concedidos son los siguientes:

Triunfador de la Feria, 'Trofeo Juan Antonio Ruiz Espartaco': Antonio Ferrera.

Mejor faena 'Trofeo Vicente Zabala': Roca Rey, por la faena al toro Soleares, de Toros de Cortés, tercero de la tarde lidiado como sobrero.

'Trofeo Curro Romero' al mejor toreo de capote: Antonio Ferrera.

Mejor suerte de matar: José María Manzanares, por la estocada en la suerte de recibir a un toro de Juan Pedro Domecq.

Mejor banderillero: Rafael Rosa, de la cuadrilla de José María Manzanares.

Mejor picador: Manuel Jesús Ruiz Román, por el tercio de varas en un toro de Miura.

Mejor ganadería: Jandilla, lidiada el 3 de mayo por Juan José Padilla, David Fandila El Fandi y Manuel Escribano.

Mejor rejoneador: Desierto.

El jurado ha acordado conceder una mención especial a la ganadería de Miura al cumplir 175 años de existencia. Asimismo se ha acordado que en el año 2018 se concederá un nuevo trofeo al mejor novillero con picadores de la temporada de 2017.

Los premios Puerta del Príncipe se entregarán el próximo día 15 de mayo en un acto que se celebrará en los Reales Alcázares de Sevilla.

Al detalle para el recuerdo

Antonio Ferrera ha sido distinguido con el XV Premio Taurino Al Detalle para el Recuerdo, galardón instituido por la cadena Vincci Hoteles para reconocer lo más destacado de los festejos taurinos de la Feria de Abril de Sevilla. El jurado del premio ha decidido conceder el galardón en esta ocasión al matador por sus faenas durante toda la feria y por "el detalle inolvidable de ofrecer las banderillas a su subalterno José Manuel Montoliu, en el 25 aniversario de la muerte de su padre -Manolo Montoliu-, en esta plaza". Se trata de la segunda vez que se concede este reconocimiento a Ferrera, que ya fue merecedor del mismo en la feria de 2014.

El Premio Taurino Al Detalle para el Recuerdo apoya e intenta reconocer cada año la labor de los participantes en la feria. Entre los premiados en ediciones anteriores se encuentran las ganaderías de Victorino Martín y de Miura y los diestros José Antonio Morante de la Puebla, Julián López El Juli y Enrique Ponce.

'Ilusión', mejor toro para los veterinarios

Ilusión, quinto toro del encierro de Jandilla, lidiado por El Fandi el pasado 3 de mayo en Sevilla, ha sido elegido como el mejor toro de la Feria 2017 por el jurado del Premio Taurino del Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla.

Manzanares, premiado por la mejor estocada, que realizó en la suerte de recibir el 28 de abril

Herrado con el número 89, de 545 kilos y capa negra, nacido en septiembre de 2012, el jurado reunido este lunes en Sevilla ha reconocido de Ilusión "su armonía zootécnica y funcional, calidad y extraordinario comportamiento", lo que le ha hecho merecedor de la X edición del único galardón otorgado exclusivamente por veterinarios, profesionales cualificados para realizar una valoración objetiva del astado desde el punto de vista de sus características morfológicas y funcionales. El jurado ha mantenido un intenso debate entre tres finalistas favoritos entre todos los ejemplares lidiados: el quinto de Jandilla, el cuarto de Torrestrella y el tercero de El Pilar.

Ferrera y Valdeoro, premios Doctores Vila

El diestro extremeño Antonio Ferrera y el banderillero de su cuadrilla Javier Valdeoro han sido premiados en la edición XXXVIII de los Trofeos Doctores Vila que cada año concede el equipo médico de la Real Maestranza a los toreros que realizan el mejor quite artístico y el mejor quite providencial en los festejos celebrados en la Feria de Abril en la plaza sevilla. El premio a Ferrera le llega por su soberbia actuación con el capote en la tarde del sábado de Farolillos ante un toro de la ganadería de El Pilar; entre tanto el quite providencial lo realizó Valdeoro a su compañero de cuadrilla José Manuel Montoliú el sábado 29 de abril, en la corrida de Victorino Martín, a la salida de un par de banderillas que el citado Montoliú prendió como homenaje a su padre, el recordado Manolo Montoliú, fallecido hace 25 años por una cornada mortal en el albero maestrante.