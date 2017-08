Ferrera triunfa en El Puerto, pero rechaza su puerta grande

Ferrera rechazó salir a hombros por respeto al torero al que sustituía, Manzanares, y traspasó el umbral Roca Rey. Todo en una noche muy larga -tres horas y cuarto de pachorra-.

Sobraron premios. Padilla con el flojo primero no estuvo en Padilla. No consiguió entusiasmar y la cosa quedó en saludos. Al poner el tercer par del buen tercio que compartió con Ferrera, le pasó el pitón por la barriga. Con su segundo, puso mucho más Padilla pero tampoco tuvo enemigo. Toro flojo como casi toda la corrida. Dos series por la derecha y aunque dejó respirar al toro, vino aquel muy a menos y ya no le quedó más que desplantarse con insistencia.

Ferrera lo hizo muy bien con el sobrero que hizo segundo, torete que se tapaba por la cara, que no rompió en los lances y que se quedó casi sin picar. Un gran quite por chicuelinas y verónicas antes de un repertorio de muletazos con clasicismo, gustándose y luciendo mucho al toro para terminar con un solvente arrimón y un cierre de delicados trazos con la zurda que formó el lío en el tendido, en pie. Triunfo con fuerza sacando al toro sus calidades. Torero en sazón, como lo demostró en el quinto en una larga faena en la que se empeñó en sacar agua de las medias arrancadas del toro. Lo consiguió frente a un público impaciente. Sumó otra oreja.

Y el debutante Roca Rey le puso valor a su primero, toro sin entrega pero ante el que pudo exponer el muestrario de su audaz toreo cambiado e invertido, y toro que comenzó a defenderse con el torero esquivando coladas sin despeinarse, como la oreja que cortó. Al sexto le echó más valor todavía. Toro con genio que le atropelló en un quite de frente por detrás cambiando el viaje. Y se puso de nuevo citando igual, como debe ser. Compuso una faena de mando, mientras aguantó el animal para rematar muy cerca de los pitones. Y dobló el toro a las tres horas y diez minutos de festejo.