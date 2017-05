Firmeza sin fisuras de Fortes

Juan del Álamo, Fortes y Román, toreros de contrastado valor en esta plaza de Las Ventas fueron tratados rigurosamente en la sexta corrida de abono de la Feria de San Isidro en la que los toros de Lagunajanda tampoco ofrecieron precisamente dulzura en sus embestidas, a excepción del primero, el único con calidad, que fue muy protestado por su excesiva flojedad. Lo que quedó patente es que los tres jóvenes diestros se entregaron, cada uno en su línea, al máximo, destacando un toreo con mucha verdad de Fortes y el esfuerzo de Román.

Fortes cuajó una actuación muy auténtica. Con el segundo, bien presentado, bajo, estuvo muy firme ante un toro que se revolvía con prontitud y se colaba. Con la montera calada, desde un comienzo con muletazos de rodillas hasta el epílogo, con unas bernadinas de infarto, se la jugó en cada tanda, en la que expuso una barbaridad. Muletazos con acertados toques para evitar la cornada. Pases en los que, al filo de la navaja, iba conduciendo las embestidas del toro. Estocada. El público pidió una oreja, denegada, y el malagueño dio una más que merecida vuelta al ruedo.

El castaño quinto, muy ofensivo de cornamenta y construido cuesta arriba, fue el toro del encierro que mejor se empleó en el caballo. Sin embargo le faltó codicia en la muleta. Fortes se esforzó en una faena meritoria que no caló en el público.

De las sensaciones más fuertes que sucedieron en el festejo quedó grabada en la memoria la cogida, afortunadamente sin consecuencias, que sufrió Román ante el tercero, quien en un pase de pecho con la izquierda fue enganchado por la hombrera derecha, que destrozó. Una cuchillada en el cuello quedó dibujada en el aire. La imagen de Román, tras la paliza y el semblante ensangrentado con sangre del animal, asustó al respetable. El torero no remató bien con la espada una faena marcada por su actitud, con sendas series por cada pitón en las que dibujó buenos muletazos a un toro bien presentado y en la que aguantó varias coladas escalofriantes.

Román, ante el sexto, bajo, con falta de remate, encastado, comenzó su faena de rodillas. En los medios logró muletazos de gran calado hasta que llegó un desarme y la labor, con el toro sin apenas recorrido, fue perdiendo fuelle. Anduvo mal con los aceros. En banderillas lo había pasado mal El Sirio, al que el toro le persiguió haciendo hilo y estuvo a punto de alcanzarle. El banderillero, tras el susto, prendió un gran par, al igual que Raúl Martí, que también se lució en otro.

Juan del Álamo se las vio en primer lugar con Pájaro, un colorao alicaido, que perdió varias veces las manos desde su salida. El trasteo de Juan del Álamo con un animal, noble y con fijeza, no lo tuvo en cuenta el público, que pidió que cortara su labor en varias ocasiones por la excesiva flojedad del astado.

El cuarto tenía un armamento tan exagerado que su cornamenta no cabía en la muleta; sin embargo no estaba rematado. El toro acometió sin clase alguna en otro trasteo de Juan del Álamo que no caló en los tendidos.

En la tarde quedó constancia de una firmeza sin fisuras de Fortes y el milagro en la espeluznante cogida a Román, que se salvó por muy poco de la tragedia.