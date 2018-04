Ildefonso Falcones ensalza al toro bravo en su pregón para la Maestranza

Con un pregón sobrio y muy documentado, donde su experiencia como abogado durante más de 36 años ha impuesto su voz a la del novelista, el autor catalán Ildefonso Falcones (Barcelona, 1959) acaba de pregonar la temporada taurina de Sevilla en un acto en el Teatro Lope de Vega donde le ha presentado el también escritor y periodista Francisco Robles.

Arropado por muchos de los pregoneros que le antecedieron sobre las tablas del Lope, como Esperanza Aguirre, Ramón María Serrera o Andrés Amorós, el autor de La catedral del mar ha defendido la tradición taurina "en una época en la que los animalistas apuestan por la abolición de la Fiesta". "A nadie se le escapa que la inclusión de la tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial en el ordenamiento jurídico nacional constituyó una estrategia para proteger la fiesta de ataques como el producido en Cataluña y en otros muchos lugares, al albur de posturas antinacionalistas, demagógicas o simplemente populistas", recordó el orador.

En su biografía, aseguró, "los toros entrelazan tardes gloriosas con el recuerdo de personas queridas, especialmente mi madre". Con ella, gran aficionada, y antes, con el conserje del piso en que vivían en los años setenta, acudió Falcones a la Monumental y a las Arenas, "porque, aunque hoy parezca mentira, en esos tiempos Barcelona contaba con dos magníficas plazas de toros". En 2004, el Ayuntamiento de Barcelona declaró como ciudad antitaurina su localidad natal.

"Me gustaría aprovechar esta tribuna no sólo para incitarles a ustedes a acudir a la plaza de toros de Sevilla, empeño que se me asemeja fútil por cuanto estoy convencido de que no lo necesitan, sino para estimular la defensa de la tauromaquia más allá", recalcó Ildefonso Falcones antes de analizar la prohibición de los toros por parte del parlamento de la comunidad catalana en julio de 2010 y también diferentes posicionamientos sobre la cuestión animalista en las normas europea y española y en el estatuto andaluz sin dejar nunca de aludir a una larguísima tradición taurina que se remonta a la época medieval.