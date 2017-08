Javier Velázquez abandona la huelga de hambre

El novillero sevillano Javier Velázquez ha abandonado la huelga de hambre que inició el pasado martes a las puertas de la empresa que gestiona plaza de toros de Las Ventas de Madrid para reclamar una oportunidad.

El torero, de 34 años y natural de La Algaba, ha desistido de su actitud después de ser recibido por el empresario Simón Casas y miembros de su equipo. El organizador galo argumentó que no podrá ponerle esta temporada, ya que los carteles de las novilladas de este año están cerrados, y que le verán en un tentadero por si hay posibilidades para anunciarlo en 2018. Velázquez estuvo dos días y una noche junto a la puerta de arrastre de Las Ventas con una pancarta en la que se podía leer: "Soy y me siento torero, pero sin una oportunidad no puedo conseguirlo ni demostrarlo".

Javier Velázquez debutó con picadores en La Malagueta el 26 de julio de 2003 y se presentó en Sevilla el 17 de mayo de 2009, en una tarde en la que sus compañeros de terna cayeron heridos y en la que el algabeño fue silenciado en su actuación.